الشيباني يلتقي وفداً من شركة إيرباص على هامش مؤتمر حوار المنامة ‌‏2026‏

المنامة-سانا
التقى وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني وفداً من شركة إيرباص، يترأسه نائب الرئيس لتنمية الأعمال الإقليمية تيري كلوتوه.
وحسب ما أوردته وزارة الخارجية والمغتربين عبر قناتها على التلغرام، السبت، فإن اللقاء جرى على هامش أعمال مؤتمر حوار المنامة 2026 في مملكة البحرين.
وكان الوزير الشيباني عقد سلسلة لقاءات على هامش المؤتمر، كان من بينها لقاؤه في وقت سابق اليوم مع نائب مستشار الأمن القومي الألماني ألكسندر إيبرل، ومدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في وزارة الخارجية الألمانية السفير كليمنس هاخ.