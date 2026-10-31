الشيباني يلتقي وفداً من شركة إيرباص على هامش مؤتمر حوار المنامة ‌‏2026‏

المنامة-سانا ‏

التقى وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني وفداً من شركة ‌‏إيرباص، يترأسه نائب الرئيس لتنمية الأعمال الإقليمية تيري كلوتوه.‏

وحسب ما أوردته وزارة الخارجية والمغتربين عبر قناتها على التلغرام، ‏السبت، فإن اللقاء جرى على هامش أعمال مؤتمر حوار المنامة 2026 في ‏مملكة البحرين.‏

وكان الوزير الشيباني عقد سلسلة لقاءات على هامش المؤتمر، كان من بينها لقاؤه في وقت سابق اليوم مع نائب مستشار الأمن ‏القومي ‌‏‌‏الألماني ألكسندر إيبرل، ومدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ‏في وزارة الخارجية ‌‏‌‏الألمانية السفير كليمنس هاخ.‏