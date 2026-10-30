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الرئيس اللبناني وملك البحرين يبحثان التطورات الإقليمية والعلاقات الثنائية

موقع 4 الرئيس اللبناني وملك البحرين يبحثان التطورات الإقليمية والعلاقات الثنائية
الرئيس اللبناني يبحث مع ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة في اتصال هاتفي الأوضاع في المنطقة - بيروت - سانا

بيروت-سانا

بحث الرئيس اللبناني جوزاف عون، وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة في اتصال هاتفي اليوم الجمعة، الأوضاع في المنطقة عموماً، وفي دول الخليج خصوصاً، في ضوء التطورات الأخيرة.

وجاء في بيان على موقع الرئاسة اللبنانية على منصة “إكس”، أنّ عون أكّد خلال الاتصال “وقوف لبنان رئيساً وشعباً إلى جانب مملكة البحرين وشعبها الشقيق”.

وتناول الاتصال كذلك، بحسب البيان، العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث تمنى الرئيس عون “تعيين سفير لمملكة البحرين في لبنان، وإعادة تفعيل الخط الجوي بين البلدين، وعودة الطيران البحريني إلى مطار رفيق الحريري الدولي”.

بدوره أكد العاهل البحريني “عمق العلاقة بين البلدين الشقيقين ووقوف المملكة إلى جانب لبنان وشعبه الشقيق”.

وجرى الاتصال في إطار تنسيق الجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد، وتحقيق الاستقرار في المنطقة وتعزيز العلاقات الثنائية والدبلوماسية بين البلدين.

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