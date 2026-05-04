هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تحذر من استمرار التهديد الأمني في مضيق هرمز

لندن-سانا

حذّرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم ‌الإثنين، من أنّ مستوى التهديد الأمني البحري في ⁠مضيق هرمز لا يزال حرجاً، بسبب “العمليات العسكرية المستمرة في المنطقة”.

ونقلت وكالة رويترز عن الهيئة قولها نيابة عن مركز المعلومات البحرية المشترك: إنّ البحارة يُنصحون بالتنسيق مع السلطات العُمانية عبر ‌القناة ⁠16 على التردد في.إتش.إف، وينبغي لهم النظر في اتخاذ مسار عبر ⁠المياه الإقليمية العُمانية جنوب نظام فصل حركة المرور ⁠البحرية، حيث أنشأت الولايات المتحدة ⁠منطقة أمنية معززة هناك.

وكانت هيئة عمليات التجارة أعلنت في وقت سابق من اليوم تعرض ناقلة للإصابة بمقذوفات مجهولة شمالي مدينة الفجيرة في دولة الإمارات.

وأغلقت إيران منذ بداية الحرب في الـ 28 من شباط الماضي، بينها من جهة وبين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى مضيق هرمز، وفرضت واشنطن لاحقاً في الثالث عشر من الشهر الماضي حصاراً على الموانئ الإيرانية، عقب سريان وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

