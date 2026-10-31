بعد إعادة تأهيلها.. وضع 22 مركزاً صحياً في حماة بالخدمة ‏

حماة-سانا
وصل عدد المراكز الصحية التي أعادت مديرية صحة حماة تأهيلها ووضعها في الخدمة منذ بداية العام الجاري إلى 22 مركزاً صحياً، وذلك بهدف توسيع نطاق الرعاية، وخاصة في القرى والبلدات التي شهدت عودة الأهالي المهجّرين إليها.
وأوضح مدير صحة حماة الدكتور فراس المصري في تصريح لـ سانا، اليوم السبت، أن إعادة تأهيل المراكز الصحية تسهم في تحسين خدمات الرعاية الأولية، وتوفير الخدمات الطبية الأساسية للأهالي قرب أماكن سكنهم، ولا سيما في المناطق التي عاد سكانها بعد التهجير.
وبين المصري أن هذه المراكز توزعت في المدينة والريف، أبرزها تأهيل مراكز كفرنبودة وكفرزيتا واللطامنة ومعان ومورك وقلعة المضيق ومركز سلمية الإشرافي ومركز الشريعة لتقويم الأسنان ومركز المعالجة الفيزيائية والأطراف الصناعية.
وأوضح المصري أن المراكز تقدم خدمات صحة الطفل والصحة الإنجابية ورعاية الحوامل والتلقيح وفق البرنامج الوطني، إضافة إلى الكشف عن حالات سوء التغذية ومتابعتها.
وأشار المصري إلى أن إعادة تشغيل المراكز الصحية تسهم في تخفيف أعباء التنقل والمواصلات عن الأهالي، وتوفير الوقت والجهد والتكاليف المادية، وتمكين المرضى من الحصول على الرعاية الطبية اللازمة، ولا سيما النساء والأطفال وكبار السن.
وتعمل الجهات المعنية في محافظة حماة بالتعاون مع الفعاليات المجتمعية والمنظمات الإنسانية والدولية على تطوير واقع القطاع الصحي، مع التركيز على إعادة تأهيل المشافي، وتعزيز مراكز الرعاية الصحية الأولية، ودعم التجهيزات الطبية وتدريب الكوادر.