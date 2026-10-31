بعد إعادة تأهيلها.. وضع 22 مركزاً صحياً في حماة بالخدمة ‏

حماة-سانا‏

وصل عدد المراكز الصحية التي أعادت مديرية صحة حماة تأهيلها ووضعها في الخدمة ‏منذ بداية العام الجاري إلى 22 مركزاً صحياً، وذلك بهدف توسيع نطاق الرعاية، و‏خاصة في القرى والبلدات التي شهدت عودة الأهالي المهجّرين إليها.‏

وأوضح مدير صحة حماة الدكتور فراس المصري في تصريح لـ سانا، اليوم السبت، أن ‏إعادة تأهيل المراكز الصحية تسهم في تحسين خدمات الرعاية الأولية، وتوفير الخدمات ‏الطبية الأساسية للأهالي قرب أماكن سكنهم، ولا سيما في المناطق التي عاد سكانها بعد ‏التهجير. ‏

وبين المصري أن هذه المراكز توزعت في المدينة والريف، أبرزها تأهيل مراكز ‏كفرنبودة وكفرزيتا واللطامنة ومعان ومورك وقلعة المضيق ومركز سلمية الإشرافي ‏ومركز الشريعة لتقويم الأسنان ومركز المعالجة الفيزيائية والأطراف الصناعية.‏

وأوضح المصري أن المراكز تقدم خدمات صحة الطفل والصحة الإنجابية ورعاية ‏الحوامل والتلقيح وفق البرنامج الوطني، إضافة إلى الكشف عن حالات سوء التغذية ‏ومتابعتها.‏

وأشار المصري إلى أن إعادة تشغيل المراكز الصحية تسهم في تخفيف أعباء التنقل ‏والمواصلات عن الأهالي، وتوفير الوقت والجهد والتكاليف المادية، وتمكين المرضى من ‏الحصول على الرعاية الطبية اللازمة، ولا سيما النساء والأطفال وكبار السن.‏

وتعمل الجهات المعنية في محافظة حماة بالتعاون مع الفعاليات المجتمعية والمنظمات ‏الإنسانية والدولية على تطوير واقع القطاع الصحي، مع التركيز على إعادة تأهيل المشافي، ‏وتعزيز مراكز الرعاية الصحية الأولية، ودعم التجهيزات الطبية ‏وتدريب الكوادر.‏