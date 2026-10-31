وزير الأشغال ومحافظ السويداء يبحثان استكمال مشاريع المؤسسة العامة للإسكان‏ بالمحافظة ‏

دمشق-سانا ‏

بحث وزير الأشغال العامة والإسكان مصطفى عبد الرزاق مع محافظ السويداء مصطفى البكور ‏سبل إعادة تنظيم وهيكلة فرع المؤسسة السورية للبناء والتشييد (‏SEBCO‏) في المحافظة، وتوفير ‏المكاتب والمستلزمات اللوجستية اللازمة لعمله. ‏

وذكرت قناة الوزارة على التلغرام اليوم السبت، أن الاجتماع شدد على ضرورة إجراء تقييم ‏ميداني شامل لواقع المشاريع وفروع الوزارة، وفي مقدمتها مشاريع المؤسسة العامة للإسكان، ‏وإعطاء الأولوية لإنجاز المشاريع الاستراتيجية والسكنية، وتحديد نسب الإنجاز، وإرساء آلية ‏متابعة دورية لرفع التقارير إلى الوزارة.‏

الوزير عبد الرزاق أكد خلال الاجتماع الذي عقد في مبنى الوزارة، أهمية تعزيز دور وحضور ‏فروع الوزارة في المحافظة، عبر تنفيذ مشاريع وتدخلات خدمية ملموسة تلامس احتياجات ‏المواطنين، وتسهم في ارتقاء الواقع الخدمي والعمراني فيها. ‏

ويأتي هذا الاجتماع استكمالاً لسلسلة اللقاءات والزيارات الميدانية والمباحثات، التي أجرتها ‏الوزارة مع محافظة السويداء خلال الفترة الماضية، منها الاجتماع الذي عقده محافظ السويداء ‏مصطفى البكور مع معاون وزير الأشغال العامة والإسكان للشؤون الفنية ماهر خلوف في تموز ‏الماضي، لتذليل العقبات أمام مشاريع المؤسسة العامة للإسكان، وتوفير المتطلبات الكفيلة بضمان ‏استمرارية العمل وصرف مستحقات العاملين. ‏