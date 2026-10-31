وزير الأشغال ومحافظ السويداء يبحثان استكمال مشاريع المؤسسة العامة للإسكان‏ بالمحافظة ‏

دمشق-سانا
بحث وزير الأشغال العامة والإسكان مصطفى عبد الرزاق مع محافظ السويداء مصطفى البكور سبل إعادة تنظيم وهيكلة فرع المؤسسة السورية للبناء والتشييد (SEBCO) في المحافظة، وتوفير المكاتب والمستلزمات اللوجستية اللازمة لعمله.
وذكرت قناة الوزارة على التلغرام اليوم السبت، أن الاجتماع شدد على ضرورة إجراء تقييم ميداني شامل لواقع المشاريع وفروع الوزارة، وفي مقدمتها مشاريع المؤسسة العامة للإسكان، وإعطاء الأولوية لإنجاز المشاريع الاستراتيجية والسكنية، وتحديد نسب الإنجاز، وإرساء آلية متابعة دورية لرفع التقارير إلى الوزارة.
الوزير عبد الرزاق أكد خلال الاجتماع الذي عقد في مبنى الوزارة، أهمية تعزيز دور وحضور فروع الوزارة في المحافظة، عبر تنفيذ مشاريع وتدخلات خدمية ملموسة تلامس احتياجات المواطنين، وتسهم في ارتقاء الواقع الخدمي والعمراني فيها.
ويأتي هذا الاجتماع استكمالاً لسلسلة اللقاءات والزيارات الميدانية والمباحثات، التي أجرتها الوزارة مع محافظة السويداء خلال الفترة الماضية، منها الاجتماع الذي عقده محافظ السويداء مصطفى البكور مع معاون وزير الأشغال العامة والإسكان للشؤون الفنية ماهر خلوف في تموز الماضي، لتذليل العقبات أمام مشاريع المؤسسة العامة للإسكان، وتوفير المتطلبات الكفيلة بضمان استمرارية العمل وصرف مستحقات العاملين.