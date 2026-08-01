فتوح: تدمير الاحتلال مستودعات الأدوية في دير البلح جريمة حرب

القدس المحتلة-سانا

أكد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح اليوم السبت، أن تدمير قوات الاحتلال الإسرائيلي مستودعات الأدوية والمستلزمات الطبية في مدينة دير البلح في قطاع غزة يمثل جريمة حرب جديدة تضاف إلى سجل الجرائم التي تستهدف المدنيين والبنية الصحية في قطاع غزة.

وقال فتوح، في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”: إن هذه الجريمة تأتي في سياق القصف المتواصل للمنازل المأهولة وقتل الأطفال والنساء والمدنيين وتدمير الأحياء السكنية، في إطار سياسة ممنهجة للعقاب الجماعي وخلق كارثة إنسانية متفاقمة، مشدداً على أن هذه الممارسات تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.

وأضاف فتوح أن حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو تتعمد إفشال ما تم الاتفاق عليه في القاهرة بشأن الانتقال إلى المرحلة الثانية، عبر تصعيد العدوان وارتكاب المزيد من الجرائم، وتوظيف دماء الفلسطينيين ودمار غزة لخدمة بقائه السياسي وتحسين موقعه الانتخابي.

ودعا فتوح الإدارة الأمريكية، بصفتها راعية للاتفاق، والمجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لوقف هذه الجرائم، وحماية المدنيين، ورفع الحصار المفروض على قطاع غزة، والذي يتسبب بمزيد من الكوارث والمعاناة اليومية.

وكان فتوح أكد في الـ 28 من الشهر الماضي، أن الهجمة التي تنفذها حكومة الاحتلال على المنازل والمنشآت الفلسطينية في قرى وبلدات الضفة الغربية، بالتوازي مع جرائم المستوطنين وانتهاكات جيش الاحتلال، تمثل جزءاً من مشروع استيطاني متكامل يهدف إلى الضم الزاحف والتهجير القسري وتفريغ الأرض من أصحابها الأصليين.

وتواصل قوات الاحتلال غاراتها واعتداءاتها على قطاع غزة، ما أسفر عن سقوط عشرات آلاف القتلى والجرحى، كما أسفرت حرب الإبادة في غزة عن كارثة ‏إنسانية كبيرة، جراء الدمار الهائل في المنازل والبنى التحتية وانهيار الخدمات ومنع الاحتلال إدخال المواد الإغاثية وتلك اللازمة لإعادة الإعمار، رغم أن اتفاق وقف إطلاق النار ينص على السماح بإدخالها دون قيود.