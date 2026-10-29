الهجرة الدولية:نزوح نحو 120 ألف شخص من ولاية النيل الأزرق بالسودان منذ بداية العام

الخرطوم-سانا

أعلنت “المنظمة الدولية للهجرة” اليوم الخميس، نزوح نحو 120 ألف شخص من مناطق متفرقة بولاية النيل الأزرق جنوب شرق السودان، منذ كانون الثاني الماضي.



وذكرت المنظمة التابعة للأمم المتحدة في بيان لها، أن ” 119782 سودانياً من 23598 أسرة نزحوا من مناطق متفرقة في النيل الأزرق خلال الفترة بين11 كانون الثاني و15 تشرين الأول 2026″.



وأضافت المنظمة في بيانها، “أن عدد النازحين داخلياً في الولاية ارتفع بنسبة 21 % مقارنة بالتحديث السابق الصادر في 23 آب الماضي، حين بلغ عددهم 99277 شخصاً”.



وأوضحت، “أن النازحين توزعوا على 7 مواقع داخل الولاية، بينها مدينة الدمازين مركز الولاية ومدينة الروصيرص”.



وأشارت المنظمة إلى أن “الإناث يشكلن نحو 56 % من إجمالي النازحين، مقابل 44 % من الذكور، فيما تبلغ نسبة الأطفال دون سن 18 عاماً نحو 45 %”.



وفي أيلول الماضي أعلنت المنظمة الدولية للهجرة نزوح 412 شخصاً من مدينة قريضة ‏بولاية جنوب دارفور غرب السودان جراء قتال قبلي.



ويشهد السودان أكبر وأسوأ أزمة نزوح في العالم جراء الحرب المستمرة بين الجيش السوداني و” قوات الدعم السريع” منذ عام 2023 ، حيث تعاني مناطق النزوح من انعدام حاد في الأمن الغذائي، وتواجه مناطق عدة خطر المجاعة، بالتزامن مع انهيار سلاسل الإمداد ونقص المساعدات، نتيجة قيود الحركة وتأزم الممرات البحرية.