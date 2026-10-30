المالية والأغذية العالمي يبحثان فرص التمويل وتعزيز الأمن الغذائي بسوريا

‏ ‏دمشق-سانا

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بحث وزير المالية محمد يسر برنية مع وفد من برنامج الأغذية العالمي (‏WFP‏)، برئاسة مساعد ‏المدير التنفيذي للبرنامج ماثيو هولينغوورث، فرص استقطاب التمويل للبرامج في سوريا، ‏والتنسيق المالي لدعم جهود تعزيز الأمن الغذائي والتنمية الزراعية.‏

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وذكرت وزارة المالية عبر قناتها على التلغرام اليوم الجمعة، أن الوفد عرض خلال اللقاء الذي ‏جرى في مبنى الوزارة بدمشق، التقدم في إعداد خطته الاستراتيجية القطرية للأعوام الأربعة ‏المقبلة، بالتعاون مع عدد من الوزارات، والتطلع إلى دعم فرص تمويلها وتكاملها ‏مع البرامج التي تعمل عليها الدولة لتحسين سبل العيش.‏

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وبرنامج الأغذية العالمي (‏WFP‏) هو أكبر منظمة إنسانية في العالم تابعة للأمم المتحدة، ومهمتها ‏الأساسية ‏مكافحة الجوع وإنقاذ الأرواح في حالات الطوارئ، وتقديم المساعدات الغذائية ‏والنقدية للملايين في أكثر من ‌‏80 بلداً.‏