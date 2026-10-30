دمشق-سانا
بحث وزير المالية محمد يسر برنية مع وفد من برنامج الأغذية العالمي (WFP)، برئاسة مساعد المدير التنفيذي للبرنامج ماثيو هولينغوورث، فرص استقطاب التمويل للبرامج في سوريا، والتنسيق المالي لدعم جهود تعزيز الأمن الغذائي والتنمية الزراعية.
وذكرت وزارة المالية عبر قناتها على التلغرام اليوم الجمعة، أن الوفد عرض خلال اللقاء الذي جرى في مبنى الوزارة بدمشق، التقدم في إعداد خطته الاستراتيجية القطرية للأعوام الأربعة المقبلة، بالتعاون مع عدد من الوزارات، والتطلع إلى دعم فرص تمويلها وتكاملها مع البرامج التي تعمل عليها الدولة لتحسين سبل العيش.
وبرنامج الأغذية العالمي (WFP) هو أكبر منظمة إنسانية في العالم تابعة للأمم المتحدة، ومهمتها الأساسية مكافحة الجوع وإنقاذ الأرواح في حالات الطوارئ، وتقديم المساعدات الغذائية والنقدية للملايين في أكثر من 80 بلداً.
المالية والأغذية العالمي يبحثان فرص التمويل وتعزيز الأمن الغذائي بسوريا
دمشق-سانا