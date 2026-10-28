إيطاليا وفنلندا تبحثان الأمن الأوروبي الأطلسي والتصدي للتهديدات الهجينة

‏ ‏هلسنكي-سانا‏

بحث وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروزيتو ونظيره الفنلندي أنتي هاكانن اليوم الأربعاء ‏في العاصمة الفنلندية هلسنكي تعزيز التعاون الثنائي والأمن الأوروبي الأطلسي والتصدي ‏للتهديدات الهجينة.‏

‏ ‏

ونقلت وكالة ” آكي” الإيطالية عن كروزيتو قوله إنه “تمّ التشديد على الأهمية ‏الإستراتيجية المحورية لمناطق البلطيق والقطب الشمالي وأقصى الشمال بالنسبة إلى الأمن ‏والملاحة وحماية طرق التجارة والموارد الحيوية”.‏

‏ ‏

وأشار الوزير الإيطالي إلى أن اللقاء تضمن تأكيداً على “الالتزام الإيطالي الملموس في ‏المنطقة، من خلال مشاركة القوات المسلحة في مناورات حلف شمال الأطلسي “ناتو”.‏

‏ ‏

ولفت كروزيتو إلى أنه من أوجه التزام بلاده كذلك “مشاركتها في مناورات “كولد ريسبونس ‌‏2026” وفي مهام الشرطة الجوية للدفاع عن المجال الجوي للحلف على الجناح ‏الشرقي، حيث تُعدّ إيطاليا وفقاً له “أكبر مساهم”.‏

‏ ‏

وتناول اللقاء الإيطالي الفنلندي تعزيز دفاع أوروبي مكمّل للناتو، يقوم على مزيد من ‏التنسيق السياسي والمتطلبات المشتركة والقدرات المتكاملة والتنقل العسكري والأدوات المالية ‏الملائمة.‏

‏ ‏

وفي السياق، بحث الجانبان أنشطة “التصدي للتهديدات الهجينة والحرب المعرفية ‏والتضليل الإعلامي” إلى جانب التعاون الصناعي والتكنولوجي في قطاعات الفضاء ‏والمجال البحري وتحت سطح البحر بهدف ترسيخ القاعدة الصناعية الأوروبية وتطوير ‏قدرات مشتركة” وفقاً لـ كروزيتو.‏

‏ ‏

وتأتي المباحثات الإيطالية الفنلندية في وقت تشهد فيه دول حلف شمال الأطلسي “ناتو” ‏تحولات دفاعية وأمنية متسارعة.‏

‏ ‏

وكان “ناتو” توقع في تموز الماضي أن يسجل إجمالي الإنفاق الدفاعي للدول الأعضاء ‏خلال عام 2026 الحالي مستوى غير مسبوق، ليصل إلى نحو 1.809 تريليون دولار، ‏بزيادة تُقدّر بحوالي 11% مقارنة بعام 2025.‏