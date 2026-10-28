إيطاليا وفنلندا تبحثان الأمن الأوروبي الأطلسي والتصدي للتهديدات الهجينة

هلسنكي-سانا
بحث وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروزيتو ونظيره الفنلندي أنتي هاكانن اليوم الأربعاء في العاصمة الفنلندية هلسنكي تعزيز التعاون الثنائي والأمن الأوروبي الأطلسي والتصدي للتهديدات الهجينة.
ونقلت وكالة ” آكي” الإيطالية عن كروزيتو قوله إنه “تمّ التشديد على الأهمية الإستراتيجية المحورية لمناطق البلطيق والقطب الشمالي وأقصى الشمال بالنسبة إلى الأمن والملاحة وحماية طرق التجارة والموارد الحيوية”.
وأشار الوزير الإيطالي إلى أن اللقاء تضمن تأكيداً على “الالتزام الإيطالي الملموس في المنطقة، من خلال مشاركة القوات المسلحة في مناورات حلف شمال الأطلسي “ناتو”.
ولفت كروزيتو إلى أنه من أوجه التزام بلاده كذلك “مشاركتها في مناورات “كولد ريسبونس 2026” وفي مهام الشرطة الجوية للدفاع عن المجال الجوي للحلف على الجناح الشرقي، حيث تُعدّ إيطاليا وفقاً له “أكبر مساهم”.
وتناول اللقاء الإيطالي الفنلندي تعزيز دفاع أوروبي مكمّل للناتو، يقوم على مزيد من التنسيق السياسي والمتطلبات المشتركة والقدرات المتكاملة والتنقل العسكري والأدوات المالية الملائمة.
وفي السياق، بحث الجانبان أنشطة “التصدي للتهديدات الهجينة والحرب المعرفية والتضليل الإعلامي” إلى جانب التعاون الصناعي والتكنولوجي في قطاعات الفضاء والمجال البحري وتحت سطح البحر بهدف ترسيخ القاعدة الصناعية الأوروبية وتطوير قدرات مشتركة” وفقاً لـ كروزيتو.
وتأتي المباحثات الإيطالية الفنلندية في وقت تشهد فيه دول حلف شمال الأطلسي “ناتو” تحولات دفاعية وأمنية متسارعة.
وكان “ناتو” توقع في تموز الماضي أن يسجل إجمالي الإنفاق الدفاعي للدول الأعضاء خلال عام 2026 الحالي مستوى غير مسبوق، ليصل إلى نحو 1.809 تريليون دولار، بزيادة تُقدّر بحوالي 11% مقارنة بعام 2025.