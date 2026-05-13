منظمة التعاون الإسلامي تدين تسلل عناصر من الحرس الثوري الإيراني إلى جزيرة بوبيان الكويتية

جدّة-سانا

أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة، اليوم الأربعاء، عملية التسلُّل التي نفذتها مجموعةٌ مسلحةٌ من عناصر الحرس الثوري الإيراني، بهدف تنفيذ أعمال عدائية في جزيرة “بوبيان” الكويتية.

وأكدت الأمانة العامة لمنظمة التعاون في بيان نُشِر على موقعها الرسمي اليوم أن هذا العمل يشكل انتهاكاً صارخاً لسيادة وأمن دولة الكويت وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ودعت إلى الوقف الفوري لهذه الأعمال العدائية التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها، والالتزام بمبادئ حسن الجوار.

وأعربت المنظمة مجدداً عن تضامنها التام مع دولة الكويت ووقوفها إلى جانبها لصون سيادتها وأمنها واستقرارها.

وأعلنت وزارة الداخلية الكويتية أمس، أن التحقيقات مع مجموعة المتسللين ‏الذين تم القبض عليهم بعد محاولتهم دخول البلاد بحراً، كشفت عن انتمائهم إلى الحرس الثوري الإيراني، وتكليفهم بالتسلل إلى جزيرة بوبيان عبر قارب صيد تم استئجاره خصيصاً ‏لتنفيذ أعمال عدائية تستهدف دولة الكويت.‏