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ولي العهد السعودي يبحث مع رئيسي رومانيا وكوريا الجنوبية التطورات الإقليمية

photo 2026 10 29 22 41 46 ولي العهد السعودي يبحث مع رئيسي رومانيا وكوريا الجنوبية التطورات الإقليمية
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود-الرياض-واس

الرياض-سانا

بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، في اتصالين هاتفيين منفصلين اليوم الخميس، مع رئيسَي رومانيا وكوريا الجنوبية، تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية.

ووفق وكالة الأنباء السعودية “واس”، استعرض ولي العهد السعودي والرئيس الروماني نيكوشور دانيال خلال الاتصال الهاتفي مستجدات الأوضاع في المنطقة، كما جرى استعراض التعاون القائم بين البلدين في عدد من المجالات، وبحث سبل تعزيزها وتطويرها.

وتناول اتصال ولي العهد السعودي مع رئيس كوريا الجنوبية لي جيه ميونغ، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في عدد من المجالات، فيما أعرب الرئيس الكوري الجنوبي عن إدانة بلاده للاعتداءات التي تشنها ميليشيا الحوثي، والتي استهدفت منشآت مدنية في المملكة.

وكان ولي العهد السعودي أكد في 30 أيلول الماضي، مواصلة بلاده جهود خفض ‏التصعيد ودعم الحلول الدبلوماسية في المنطقة، مع التشديد على الحفاظ على أمن المملكة والرد ‏بحزم على أي تهديد أو اعتداء يستهدفها.‏

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