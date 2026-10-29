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وفاة شخصين وإصابة آخرين إثر انحراف شاحنة وسقوط حاويتها على سيارة بمحور دمشق-حمص

01 1 24 وفاة شخصين وإصابة آخرين إثر انحراف شاحنة وسقوط حاويتها على سيارة بمحور دمشق-حمص

ريف دمشق-سانا

توفي شخصان وأصيب اثنان آخران اليوم الخميس، جراء حادث سير على طريق دمشق-حمص، إثر انحراف شاحنة محملة بحاوية بضائع إلى المسار المقابل وسقوط الحاوية على سيارة تقل امرأة وثلاثة رجال.

01 2 Copy وفاة شخصين وإصابة آخرين إثر انحراف شاحنة وسقوط حاويتها على سيارة بمحور دمشق-حمص

وأوضح مدير مركز عمليات النبك في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث بريف دمشق مصعب المصري، في تصريح لسانا أن فرق الدفاع المدني السوري انتشلت جثمانَي المتوفَّيَين من السيارة باستخدام المعدات اللازمة ونقلتهما إلى مشفى دير عطية الوطني.

وأضاف أنه تم تقديم الإسعافات الأولية لأحد المصابَين في موقع الحادث، فيما نقل إسعاف مشفى قارة المصاب الآخر إلى المشفى لتلقي العلاج.

ودعت فرق الدفاع المدني السوري السائقين إلى الالتزام بالسرعات المحددة، وترك مسافة أمان كافية بين المركبات، والتأكد من سلامة المركبات وأحمالها، تفادياً لوقوع حوادث السير والحفاظ على سلامة الجميع.

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