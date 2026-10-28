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الكويت تستدعي السفير الإيراني احتجاجاً على بيان لسفارة بلاده

thumbs b c 8ff7ed95d89822bb56d60108c92cea18 الكويت تستدعي السفير الإيراني احتجاجاً على بيان لسفارة بلاده
وزارة الخارجية الكويتية- الكويت- الأناضول

الكويت-سانا‏

استدعت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم الأربعاء، السفير الإيراني لدى البلاد محمد ‏توتونجي، وسلمته مذكرة احتجاج على بيانٍ صادرٍ عن السفارة الإيرانية تضمن تدخلاً ‏في الشؤون الداخلية للكويت ومساساً بسيادة سلطتها القضائية واستقلالها.‏

وقالت الوزارة، في بيان: إن نائب وزير الخارجية حمد سليمان المشعان أكد خلال ‏استدعاء السفير رفض الكويت واستنكارها الشديدين لأي تدخل في الأحكام القضائية ‏الصادرة عن محاكمها الوطنية، مشدداً على أن البيان يمثل تدخلاً في الشؤون الداخلية ‏للبلاد، ومساساً بسيادتها واستقلال سلطتها القضائية، ومخالفة للقوانين والأعراف ‏الدولية.‏

وشدد المشعان على ضرورة التزام الجانب الإيراني بأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم ‏المتحدة، ولا سيما مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، فضلاً ‏عن أحكام اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961.‏

وتنظم اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، الموقعة عام 1961، عمل البعثات ‏الدبلوماسية وواجباتها، وتنص المادة الـ41 منها على وجوب احترام قوانين الدولة ‏المستقبلة وأنظمتها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.‏

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