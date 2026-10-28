الكويت تستدعي السفير الإيراني احتجاجاً على بيان لسفارة بلاده

الكويت-سانا
استدعت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم الأربعاء، السفير الإيراني لدى البلاد محمد توتونجي، وسلمته مذكرة احتجاج على بيانٍ صادرٍ عن السفارة الإيرانية تضمن تدخلاً في الشؤون الداخلية للكويت ومساساً بسيادة سلطتها القضائية واستقلالها.
وقالت الوزارة، في بيان: إن نائب وزير الخارجية حمد سليمان المشعان أكد خلال استدعاء السفير رفض الكويت واستنكارها الشديدين لأي تدخل في الأحكام القضائية الصادرة عن محاكمها الوطنية، مشدداً على أن البيان يمثل تدخلاً في الشؤون الداخلية للبلاد، ومساساً بسيادتها واستقلال سلطتها القضائية، ومخالفة للقوانين والأعراف الدولية.
وشدد المشعان على ضرورة التزام الجانب الإيراني بأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ولا سيما مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، فضلاً عن أحكام اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961.
وتنظم اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، الموقعة عام 1961، عمل البعثات الدبلوماسية وواجباتها، وتنص المادة الـ41 منها على وجوب احترام قوانين الدولة المستقبلة وأنظمتها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.