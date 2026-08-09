بسبب تراجع المخزونات.. البنتاغون يطالب بتسريع إنتاج الأسلحة ‏والذخائر

واشنطن-سانا‏

طالبت وزارة الحرب الأمريكية “البنتاغون” شركات الصناعات الدفاعية ‏بتسريع إنتاج الأسلحة والذخائر، في ظل تراجع مخزوناتها، ولا سيما ‏صواريخ الاعتراض، عقب العمليات العسكرية الأخيرة مع إيران‎.‎

ونقلت وكالة أسوشييتد برس اليوم الأحد، عن المتحدث باسم البنتاغون شون ‏بارنيل قوله: إن الوزارة تعمل على تسريع مشتريات الذخائر وتوسيع الإنتاج، ‏فيما أمهل نائب وزير الحرب ستيف فاينبرغ شركات الدفاع 21 يوماً لتقديم ‏خطط لزيادة الإنتاج وتسريع مواعيد التسليم، مؤكداً أن دورات التطوير التي ‏تستغرق سنوات ليست مقبولة.

ووفق مركز الدراسات الاستراتيجية والدوليةCSIS”‎”، تراجع مخزون ‏صواريخ “باتريوت” الاعتراضية من نحو 2330 صاروخاً قبل الحرب إلى ‏ما بين 759 و827 حالياً، بانخفاض لا يقل عن 65 بالمئة، فيما انخفض ‏مخزون صواريخ “ثاد” بنحو 38 بالمئة على الأقل مقارنة بمستوياته السابقة‎.‎

وتأتي هذه التطورات وسط خلافات في الكونغرس بشأن زيادة الإنفاق ‏الدفاعي، فيما تسعى إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى رفع موازنة البنتاغون ‏إلى نحو 1.5 تريليون دولار، مقارنة بنحو 900 مليار دولار العام الماضي‎.‎

وكان تقرير نشرته شبكة‎ CNN ‎في 4 آب الجاري، أفاد بأن الجيش ‏الأمريكي استهلك نحو 80% من صواريخ الاعتراض الخاصة بمنظومة ‏الدفاع الصاروخي “ثاد‎” (THAAD)‎، وهي إحدى أبرز منظومات الدفاع ‏الصاروخي الأمريكية‎.‎