بسبب تراجع المخزونات.. البنتاغون يطالب بتسريع إنتاج الأسلحة ‏والذخائر

واشنطن-سانا
طالبت وزارة الحرب الأمريكية “البنتاغون” شركات الصناعات الدفاعية بتسريع إنتاج الأسلحة والذخائر، في ظل تراجع مخزوناتها، ولا سيما صواريخ الاعتراض، عقب العمليات العسكرية الأخيرة مع إيران.
ونقلت وكالة أسوشييتد برس اليوم الأحد، عن المتحدث باسم البنتاغون شون بارنيل قوله: إن الوزارة تعمل على تسريع مشتريات الذخائر وتوسيع الإنتاج، فيما أمهل نائب وزير الحرب ستيف فاينبرغ شركات الدفاع 21 يوماً لتقديم خطط لزيادة الإنتاج وتسريع مواعيد التسليم، مؤكداً أن دورات التطوير التي تستغرق سنوات ليست مقبولة.
ووفق مركز الدراسات الاستراتيجية والدوليةCSIS””، تراجع مخزون صواريخ “باتريوت” الاعتراضية من نحو 2330 صاروخاً قبل الحرب إلى ما بين 759 و827 حالياً، بانخفاض لا يقل عن 65 بالمئة، فيما انخفض مخزون صواريخ “ثاد” بنحو 38 بالمئة على الأقل مقارنة بمستوياته السابقة.
وتأتي هذه التطورات وسط خلافات في الكونغرس بشأن زيادة الإنفاق الدفاعي، فيما تسعى إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى رفع موازنة البنتاغون إلى نحو 1.5 تريليون دولار، مقارنة بنحو 900 مليار دولار العام الماضي.
وكان تقرير نشرته شبكة CNN في 4 آب الجاري، أفاد بأن الجيش الأمريكي استهلك نحو 80% من صواريخ الاعتراض الخاصة بمنظومة الدفاع الصاروخي “ثاد” (THAAD)، وهي إحدى أبرز منظومات الدفاع الصاروخي الأمريكية.