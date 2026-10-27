مصرع أربعة عمال جراء إعصار ضرب جنوب غرب تركيا

أنقرة-سانا
لقي أربعة عمال حتفهم، وأصيب آخر بجروح جراء إعصار مفاجئ ضرب اليوم الثلاثاء، منطقة سكن مؤقت للعمال في حي كيبز بمدينة أنطاليا جنوب غرب تركيا.
ونقلت وكالة الأناضول عن محافظ أنطاليا خلوصي شاهين قوله: إن “الرياح الشديدة دمرت منزلين جاهزين للعمال، وإنّ خمسة عمال كانوا بداخلهما قُذفوا إلى الخارج ما أدى إلى مقتل اثنين منهم على الفور، واثنين آخرين في المشفى، فيما أصيب الخامس بجروح شديدة”.
ونوه شاهين إلى أن هذه الظاهرة الطبيعية “غير مألوفة ” إذ لم تُسجّل أي عواصف أو أعاصير في أي مكان آخر بالمدينة، مشيراً إلى أن التحقيقات مستمرة في المنطقة وأن الفرق المختصة لا تزال تعمل لتحديد ما إذا كان هناك أي مصابين أو قتلى آخرين.
وكانت السلطات التركية، أعلنت منتصف الشهر الجاري مصرع شخصين وإجلاء العشرات جراء الأمطار الغزيرة وما رافقها من فيضانات ضربت مدينة إسطنبول التركية.