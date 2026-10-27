مصرع أربعة عمال جراء إعصار ضرب جنوب غرب تركيا

‏ ‏أنقرة-سانا‏

لقي أربعة عمال حتفهم، وأصيب آخر بجروح جراء إعصار مفاجئ ضرب ‏اليوم الثلاثاء، منطقة سكن مؤقت للعمال في حي كيبز بمدينة أنطاليا جنوب ‏غرب تركيا.‏

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ونقلت وكالة الأناضول عن محافظ أنطاليا خلوصي شاهين قوله: إن “الرياح ‏الشديدة دمرت منزلين جاهزين للعمال، وإنّ خمسة عمال كانوا بداخلهما ‏قُذفوا إلى الخارج ما أدى إلى مقتل اثنين منهم على الفور، واثنين آخرين في ‏المشفى، فيما أصيب الخامس بجروح شديدة”.‏

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ونوه شاهين إلى أن هذه الظاهرة الطبيعية “غير مألوفة ” إذ لم تُسجّل أي ‏عواصف أو أعاصير في أي مكان آخر بالمدينة، مشيراً إلى أن التحقيقات ‏مستمرة في المنطقة وأن الفرق المختصة لا تزال تعمل لتحديد ما إذا كان ‏هناك أي مصابين أو قتلى آخرين.‏

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وكانت السلطات التركية، أعلنت منتصف الشهر الجاري مصرع شخصين ‏وإجلاء ‏العشرات جراء الأمطار الغزيرة وما رافقها من فيضانات ضربت ‌‏مدينة إسطنبول التركية.‏

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