ولي العهد السعودي وأمير الكويت يبحثان التطورات بالمنطقة وتداعياتها على الأمن والاستقرار فيها

الرياض-سانا

بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت تطورات الأوضاع في المنطقة، وانعكاس تداعياتها على الأمن والاستقرار فيها.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الخميس، أن الجانبين أكدا خلال اتصال هاتفي بينهما أن تكرار الهجمات الإيرانية العدائية على دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واستهداف المنشآت الحيوية بها يشكل تصعيداً خطيراً يهدد أمن المنطقة واستقرارها.

وأشارا إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي ستواصل بذل كل الجهود وتسخير جميع الموارد للدفاع عن أراضيها، ودعم أمنها والحفاظ على استقرارها.

وتشن إيران اعتداءات متواصلة بالصواريخ والطائرات المسيّرة على دول عربية عدة، من بينها السعودية والكويت، ما أسفر عن وقوع ضحايا، وإلحاق أضرار مادية بالبنى التحتية، وذلك في إطار التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة جراء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.