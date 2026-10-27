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بدء هدنة أوكرانية – روسية في مدينة أوليشكي لتنفيذ عملية إنسانية

rSLwKOWT 6 16 بدء هدنة أوكرانية – روسية في مدينة أوليشكي لتنفيذ عملية إنسانية
جنود من الجيش الأوكراني في خاركيف-أوكرانيا-وكالة AP

‏ ‏كييف وموسكو-سانا‏

دخلت في وقت مبكّر، اليوم الثلاثاء، هدنة بين أوكرانيا وروسيا في مدينة ‏أوليشكي الأوكرانية بهدف السماح بدخول مساعدات إنسانية إلى المدينة التي ‏تحتلها موسكو، غير أن عمليات القصف لم تتوقف على مناطق أخرى.‏
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وقالت وزارة الدفاع الروسية عبر قناتها على التلغرام: “في إطار ‏التحضيرات لعملية إنسانية في منطقة أوليشكي في مقاطعة خيرسون، أوقفت ‏القوات المسلحة لروسيا الاتحادية إطلاق النار في القطاع”.‏
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من جانبه أوضح المفوض الأوكراني لحقوق الإنسان دميترو لوبينيتس في ‏منشور عبر قناته على التلغرام، أن الهدنة تأتي في إطار المهمة الإنسانية التي ‏تحدث بالتعاون مع مفوضة حقوق الإنسان في روسيا، يانا لانتراتوفا،‏ بوساطة وتنسيق أمريكي.‏
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وفي أوليشكي، ستسمح الهدنة بتنفيذ عملية إنسانية في هذه المنطقة المعزولة ‏حيث يعاني السكان العالقون منذ أسابيع نقصاً في الغذاء والدواء.‏
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وكانت زوجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ميلانيا أعلنت يوم الجمعة ‏الماضي أن هذه الهدنة من أجل تسهيل توصيل المساعدات الإنسانية، فيما كانت ‏روسيا أكدت أمس الإثنين استعدادها لإبرام هدن إنسانية أخرى مماثلة، ‏مؤكدة أنها تقدّر جهود المفاوضين الأمريكيين.‏
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ولم تتحدَّد بوضوح مدة الهدنة في أوليشكي، لكنها وفق مسؤولين روس قد ‏تستغرق بضعة أيام.‏
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وتواجه أوليشكي وسكانها تهديداً مستمراً من المسيّرات المتفجرة، الروسية ‏والأوكرانية على حد سواء، التي تستهدف المركبات، فضلاً عن أن الطرق ‏المؤدية إليها مفخخة بالألغام.‏

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