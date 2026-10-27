بدء هدنة أوكرانية – روسية في مدينة أوليشكي لتنفيذ عملية إنسانية

كييف وموسكو-سانا
دخلت في وقت مبكّر، اليوم الثلاثاء، هدنة بين أوكرانيا وروسيا في مدينة أوليشكي الأوكرانية بهدف السماح بدخول مساعدات إنسانية إلى المدينة التي تحتلها موسكو، غير أن عمليات القصف لم تتوقف على مناطق أخرى.
وقالت وزارة الدفاع الروسية عبر قناتها على التلغرام: “في إطار التحضيرات لعملية إنسانية في منطقة أوليشكي في مقاطعة خيرسون، أوقفت القوات المسلحة لروسيا الاتحادية إطلاق النار في القطاع”.
من جانبه أوضح المفوض الأوكراني لحقوق الإنسان دميترو لوبينيتس في منشور عبر قناته على التلغرام، أن الهدنة تأتي في إطار المهمة الإنسانية التي تحدث بالتعاون مع مفوضة حقوق الإنسان في روسيا، يانا لانتراتوفا، بوساطة وتنسيق أمريكي.
وفي أوليشكي، ستسمح الهدنة بتنفيذ عملية إنسانية في هذه المنطقة المعزولة حيث يعاني السكان العالقون منذ أسابيع نقصاً في الغذاء والدواء.
وكانت زوجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ميلانيا أعلنت يوم الجمعة الماضي أن هذه الهدنة من أجل تسهيل توصيل المساعدات الإنسانية، فيما كانت روسيا أكدت أمس الإثنين استعدادها لإبرام هدن إنسانية أخرى مماثلة، مؤكدة أنها تقدّر جهود المفاوضين الأمريكيين.
ولم تتحدَّد بوضوح مدة الهدنة في أوليشكي، لكنها وفق مسؤولين روس قد تستغرق بضعة أيام.
وتواجه أوليشكي وسكانها تهديداً مستمراً من المسيّرات المتفجرة، الروسية والأوكرانية على حد سواء، التي تستهدف المركبات، فضلاً عن أن الطرق المؤدية إليها مفخخة بالألغام.