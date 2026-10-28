ارتفاع أسعار النفط مع تجدد المخاوف بشأن الإمدادات في الشرق الأوسط

لندن-سانا‏

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، أكثر من واحد بالمئة، وذلك بعد انخفاضها أكثر ‏من دولارين للبرميل عند إغلاقها أمس.‏

وذكرت وكالة رويترز أن العقود الآجلة لخام برنت ارتفعت 1.59 دولار ما يعادل 1.4 ‏بالمئة إلى 115.47 ‌دولاراً للبرميل كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.43 ‏دولار إلى 101.33 دولار للبرميل.‏

وقال خبراء السلع الأولية لدى “آي.إن.جي”: إن السوق لا تزال ترجح عودة التصعيد، و‏أشاروا إلى أن أسعار النفط لا تزال مرتفعة في ظل ترقب السوق لمزيد من الوضوح ‏بشأن الخطوة التالية التي ربما يتخذها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه إيران.‏

وكانت ثلاثة مصادر مطلعة توقعت في تصريحات لرويترز أن تبقي دول تحالف “أوبك+” ‏خلال اجتماعها المقرر يوم الأحد المقبل على أهداف ⁠إنتاج النفط الخاصة بها دون تغيير ‏لشهر كانون الأول، وهو ما يتماشى مع توقعات السوق.‏

ويقل الإنتاج بالفعل في معظم الدول السبع الرئيسة في أوبك+، وهي السعودية وروسيا ‏والعراق والكويت والجزائر ⁠وكازاخستان وسلطنة عمان، عن مستويات الإنتاج المستهدفة.‏