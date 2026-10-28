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ارتفاع أسعار النفط مع تجدد المخاوف بشأن الإمدادات في الشرق الأوسط

خام النفط ارتفاع أسعار النفط مع تجدد المخاوف بشأن الإمدادات في الشرق الأوسط
أسعار النفط ترتفع مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط- سي ان ان

لندن-سانا‏

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، أكثر من واحد بالمئة، وذلك بعد انخفاضها أكثر ‏من دولارين للبرميل عند إغلاقها أمس.‏

وذكرت وكالة رويترز أن العقود الآجلة لخام برنت ارتفعت 1.59 دولار ما يعادل 1.4 ‏بالمئة إلى 115.47 ‌دولاراً للبرميل كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.43 ‏دولار إلى 101.33 دولار للبرميل.‏

وقال خبراء السلع الأولية لدى “آي.إن.جي”: إن السوق لا تزال ترجح عودة التصعيد، و‏أشاروا إلى أن أسعار النفط لا تزال مرتفعة في ظل ترقب السوق لمزيد من الوضوح ‏بشأن الخطوة التالية التي ربما يتخذها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه إيران.‏

وكانت ثلاثة مصادر مطلعة توقعت في تصريحات لرويترز أن تبقي دول تحالف “أوبك+” ‏خلال اجتماعها المقرر يوم الأحد المقبل على أهداف ⁠إنتاج النفط الخاصة بها دون تغيير ‏لشهر كانون الأول، وهو ما يتماشى مع توقعات السوق.‏

ويقل الإنتاج بالفعل في معظم الدول السبع الرئيسة في أوبك+، وهي السعودية وروسيا ‏والعراق والكويت والجزائر ⁠وكازاخستان وسلطنة عمان، عن مستويات الإنتاج المستهدفة.‏

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