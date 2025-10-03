تركيا تتولى قيادة قوة السلام التابعة للناتو في كوسوفو

بريشتينا-سانا

تولت تركيا اليوم قيادة قوة السلام التابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو) في كوسوفو لمدة عام.

ونقلت وكالة أنباء (الأناضول) عن رئيسة كوسوفو فيوزا عثماني قولها خلال حفل أُقيم بهذه المناسبة في المقر الرئيس لقوة السلام في العاصمة بريشتينا: إن “قوة السلام التابعة للناتو شكلت أساس السلام والاستقرار في بلدنا والمنطقة لأكثر من 20 عاماً”، لافتة إلى أن رغبة كوسوفو في الانضمام إلى الحلف الأطلسي ليست مجرد خيار استراتيجي، بل هي انعكاس لهويتها.

بدوره قال اللواء التركي أوزكان أولوتاش بعد تسلمه قيادة القوة من نظيره الإيطالي إنريكو باردواني ريستوتشيا: إن “الأولوية بالنسبة لتركيا هي ضمان إرساء بيئة آمنة وحرية حركة لجميع الطوائف والأعراق التي تعيش في كوسوفو”، معرباً عن “التزام بلاده بواجبها في ضمان السلام الدائم والاستقرار الإقليمي في كوسوفو”.

وتضم قوة السلام التي بدأت مهمتها في كوسوفو يوم 12 حزيران 1999 بناء على قرار مجلس الأمن الدولي، أكثر من 4500 عسكري من 33 دولة من دول الناتو وغيرها.