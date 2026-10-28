ترامب يخفف القيود على انبعاثات الميثان لدعم منتجي النفط والغاز

واشنطن-سانا‏

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب مساء أمس الثلاثاء، عن إلغاءٍ واسع النطاق للقيود ‏التي كانت قد فرضتها إدارة الرئيس السابق جو بايدن على منتجي النفط والغاز للحد ‏من انبعاثات غاز الميثان، أحد الغازات الدفيئة المساهمة في الاحتباس الحراري.

ونقلت وكالة فرانس برس عن ترامب قوله أمام حشد في مدينة لوبوك بولاية تكساس خلال ‏تجمع انتخابي لدعم كين باكستون الذي يخوض منافسة في انتخابات التجديد النصفي ‏للكونغرس: “أعلن الليلة إلغاء قيود بايدن المتعلقة بالميثان، تلك القيود المكلفة وغير ‏الضرورية، وذلك بهدف توفير 45 مليار دولار للمستهلكين ومنتجي الطاقة”.‏

واعتبر ترامب أنّ هذه الخطوة ستؤدي إلى “إطلاق العنان لكمياتٍ هائلة من الغاز ‏الطبيعي في تكساس”، الولاية التي تعد المنتج الأول للوقود الأحفوري في البلاد.‏

وتستهدف هذه التغييرات القواعد الرامية إلى كبح انبعاثات الميثان الناتجة عن عمليات ‏استخراج وإنتاج النفط والغاز، حيث تحدث الانبعاثات في كل مرحلة، بدءاً من ‏استخراج الغاز من باطن الأرض، وصولاً إلى معالجته ونقله وتوزيعه.‏

ويسعى ترامب إلى إيجاد سبل لخفض تكاليف الطاقة قبيل انتخابات التجديد النصفي، ‏في ظل حالة من الغضب الشعبي بسبب الارتفاع الكبير في أسعار النفط منذ بدء ‏الحرب مع إيران.‏

ويعد الميثان، المكون الرئيس للغاز الطبيعي، ثاني أكبر مسبب للاحتباس الحراري بعد ‏ثاني أكسيد الكربون، إذ يساهم بنحو ثلث إجمالي الاحترار العالمي (أي ما يعادل 0,5 ‏درجة مئوية) منذ عصر ما قبل الثورة الصناعية.‏

ووفقاً لوكالة الطاقة الدولية، تُعد الولايات المتحدة أكبر مصدر لانبعاثات الميثان في ‏العالم من قطاع النفط والغاز، تليها روسيا.‏