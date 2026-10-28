ترامب يخفف القيود على انبعاثات الميثان لدعم منتجي النفط والغاز

واشنطن-سانا
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب مساء أمس الثلاثاء، عن إلغاءٍ واسع النطاق للقيود التي كانت قد فرضتها إدارة الرئيس السابق جو بايدن على منتجي النفط والغاز للحد من انبعاثات غاز الميثان، أحد الغازات الدفيئة المساهمة في الاحتباس الحراري.
ونقلت وكالة فرانس برس عن ترامب قوله أمام حشد في مدينة لوبوك بولاية تكساس خلال تجمع انتخابي لدعم كين باكستون الذي يخوض منافسة في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس: “أعلن الليلة إلغاء قيود بايدن المتعلقة بالميثان، تلك القيود المكلفة وغير الضرورية، وذلك بهدف توفير 45 مليار دولار للمستهلكين ومنتجي الطاقة”.
واعتبر ترامب أنّ هذه الخطوة ستؤدي إلى “إطلاق العنان لكمياتٍ هائلة من الغاز الطبيعي في تكساس”، الولاية التي تعد المنتج الأول للوقود الأحفوري في البلاد.
وتستهدف هذه التغييرات القواعد الرامية إلى كبح انبعاثات الميثان الناتجة عن عمليات استخراج وإنتاج النفط والغاز، حيث تحدث الانبعاثات في كل مرحلة، بدءاً من استخراج الغاز من باطن الأرض، وصولاً إلى معالجته ونقله وتوزيعه.
ويسعى ترامب إلى إيجاد سبل لخفض تكاليف الطاقة قبيل انتخابات التجديد النصفي، في ظل حالة من الغضب الشعبي بسبب الارتفاع الكبير في أسعار النفط منذ بدء الحرب مع إيران.
ويعد الميثان، المكون الرئيس للغاز الطبيعي، ثاني أكبر مسبب للاحتباس الحراري بعد ثاني أكسيد الكربون، إذ يساهم بنحو ثلث إجمالي الاحترار العالمي (أي ما يعادل 0,5 درجة مئوية) منذ عصر ما قبل الثورة الصناعية.
ووفقاً لوكالة الطاقة الدولية، تُعد الولايات المتحدة أكبر مصدر لانبعاثات الميثان في العالم من قطاع النفط والغاز، تليها روسيا.