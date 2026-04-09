البحرين: اعتراض وتدمير 194 صاروخاً و515 طائرة مسيرة منذ بدء الاعتداءات الإيرانية

qna bahrain defense logo 05 04 2025 البحرين: اعتراض وتدمير 194 صاروخاً و515 طائرة مسيرة منذ بدء الاعتداءات الإيرانية

المنامة-سانا

أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين اليوم الخميس، عن اعتراض وتدمير سبع طائرات مسيّرة خلال الساعات الماضية، ليصل عدد الصواريخ والمسيّرات التي تم اعتراضها منذ بدء الاعتداءات الإيرانية على المملكة إلى 194 صاروخاً و 515 طائرة مسيرة.

ونقلت وكالة الأنباء البحرينية عن القيادة العامة قولها في بيان: إن منظومات الدفاع الجوي وبفضل يقظة أفرادها تمكنت من مواجهة الاعتداءات الإيرانية المتتالية على أراضي البلاد، واعتراض وتدمير 194 صاروخاً و 515 طائرة مسيرة.

وجدّدت القيادة العامة التأكيد على أن استخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة في استهداف الأعيان المدنية والممتلكات الخاصة، يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، وأن هذه الهجمات الآثمة العشوائية تمثل تهديداً مباشراً للسلم والأمن الإقليميين.

ودعت الجميع إلى ضرورة التقيد بأقصى درجات الحيطة والحذر، حفاظاً على سلامتهم، والابتعاد عن المواقع المتضررة، وعن أي أجسام مشبوهة، وعدم تصوير العمليات العسكرية، والحرص على استقاء المعلومات من المصادر الرسمية.

وكان مركز الاتصال الوطني في البحرين، أعلن أمس الأربعاء اعتراض وتدمير 6 صواريخ و31 طائرة مسيرة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك