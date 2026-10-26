الأردن ومصر تدينان اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى ‏

عمان-سانا‏

أدانت مصر والأردن اليوم الإثنين، اقتحام الوزير في حكومة الاحتلال ‏الإسرائيلي إيتمار بن غفير، ومجموعات من المستوطنين، المسجد ‏الأقصى محذرتين من تداعيات هذه الانتهاكات على الوضع القائم في ‏المسجد.‏

وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية فؤاد المجالي، في بيان ‏نشرته الوزارة عبر حسابها على منصة “إكس”، رفض المملكة المطلق ‏وإدانتها الشديدة لاستمرار اقتحامات الوزراء والمسؤولين والمستوطنين ‏المتطرفين للمسجد الأقصى، وما يرافقها من ممارسات استفزازية، وتسهيل ‏قوات الاحتلال الإسرائيلي هذه الاقتحامات المتكررة، باعتبارها خرقاً ‏فاضحاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومحاولة لفرض وقائع ‏جديدة في المسجد، عبر السعي إلى تقسيمه زمانياً ومكانياً.‏

وشدد المجالي على أنه لا سيادة لإسرائيل على مدينة القدس ومقدساتها ‏الإسلامية والمسيحية، محذراً من عواقب استمرار هذه الانتهاكات ‏والممارسات الاستفزازية، داعياً المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف دولي ‏صارم يلزم إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال وقف انتهاكاتها ‏وممارساتها اللاشرعية.‏

وجدّد التأكيد على أنّ إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى التابعة ‏لوزارة الأوقاف الأردنية هي الجهة القانونية الحصرية بإدارة كل شؤون ‏المسجد، وتنظيم الدخول إليه.‏

من جهتها حذرت وزارة الخارجية المصرية في بيان على منصة “إكس” من ‏خطورة استمرار هذه الانتهاكات، مؤكدة رفضها أي محاولات لتغيير ‏الوضع القائم في المسجد الأقصى أو تقسيمه زمانياً أو مكانياً.‏

وطالبت مصر المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لوقف هذه الممارسات ‏واحترام قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.‏

وكان الوزير في حكومة الاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير، اقتحم بوقت ‏سابق اليوم، باحات المسجد الأقصى، وسط حراسة مشددة.‏