ترامب: تعويض أضرار السفن في الخليج من الأصول الإيرانية المجمدة

واشنطن-سانا

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن تعويض أي أضرار تلحق بالسفن أو البضائع نتيجة الهجمات التي تنفذها إيران في منطقة الخليج العربي سيكون من الأصول الإيرانية المجمدة والخاضعة لسيطرة واشنطن.

ونقلت وكالة فرانس برس اليوم الجمعة عن ترامب قوله في منشور على منصة “تروث سوشال”: “ليكن هذا البيان بمثابة إعلان، فمن الآن فصاعداً وحتى إشعار آخر، فإن أي أضرار ستلحق بالسفن أو البضائع أو أي شيء يتعلق بها، سيتم تعويضها من الأموال الإيرانية الموجودة في حوزة الولايات المتحدة وتحت سيطرتها”.

وكان الجيش الأمريكي، استأنف في الخامس عشر من تموز الحالي، حصاره البحري للموانئ الإيرانية، رداً على الاعتداءات الإيرانية المستمرة على الملاحة البحرية في مضيق هرمز.

ومع تصاعد الضربات الأمريكية على إيران وقيام الأخيرة باستهداف عدد من دول الخليج العربي والأردن، وعدد من السفن العابرة لمضيق هرمز، اتسعت اضطرابات حركة الشحن في المنطقة، وأظهرت بيانات تتبع السفن تراجع حركة العبور عبر المضيق إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من شهرين.