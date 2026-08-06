إصابة 4 أشخاص في حادثة طعن وسط لندن

لندن-سانا

أصيب 4 أشخاص بجروح في حادثة طعن نفذتها امرأة في منطقة “كوفنت غاردن” وسط لندن اليوم الأربعاء.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” عن أجهزة الطوارئ قولها: إن “حادثة الطعن التي وقعت في شارع إنديل أسفرت عن إصابة أربعة أشخاص تم نقلهم إلى المشفى لتلقي العلاج، فيما أوقفت الشرطة امرأة يشتبه في تورطها بالهجوم”.

وهرعت طواقم الإسعاف وإدارة الحوادث إضافة إلى طائرة إسعاف جوي إلى مكان الحادث.

ولا تزال دوافع الهجوم غير معروفة ولم تؤكد السلطات أي استنتاج نهائي بشأن ملابساته.

وتعد منطقة “كوفنت غاردن” الواقعة وسط لندن إحدى أكثر المناطق ازدحاماً واستقطاباً للسياح.

يذكر أن السلطات في المملكة المتحدة تواجه منذ سنوات تحدياً متزايداً في الحد من جرائم الطعن واستخدام السكاكين والأدوات الحادة في أعمال العنف.