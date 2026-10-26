مؤسسات الأسرى: أكثر من 90 أسيرة في سجون الاحتلال يتعرضن لانتهاكات ممنهجة ‏

القدس المحتلة-سانا‏

كشفت “مؤسسات الأسرى الفلسطينيين” أنّ أكثر من 90 امرأة فلسطينية مازلن رهن ‏الاعتقال في سجون الاحتلال الإسرائيلي، حيث يتعرضن لانتهاكاتٍ وجرائم ممنهجة، مع ‏تفاقم أوضاعهن منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة.‏

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عن المؤسسات قولها في بيان، اليوم الإثنين بمناسبة ‏اليوم الوطني للمرأة الفلسطينية: إنّ “الانتهاكات بحق الأسيرات تشمل التعذيب الجسدي ‏والنفسي، والتجويع، والحرمان من العلاج، والاعتداءات الجنسية، بما فيها التفتيش العاري ‏والتحرش والتهديد بالاغتصاب، إلى جانب الشتائم وعمليات القمع والاقتحام المتكررة ‏والاعتداء بالضرب والإذلال”. ‏

وأوضحت أن انتشار مرض الجرب بين الأسيرات، في ظل ظروف الاعتقال والبيئة ‏القاسية والحرمان من مستلزمات النظافة الشخصية والعلاج، تسبب في معاناة يومية ‏تشمل الحكة والألم واضطرابات النوم والحركة، فيما أفادت شهادات بمعاناة عدد من ‏الأسيرات من تشنجات في الأطراف، واتهمت المؤسسات إدارة السجون بإنكار انتشار ‏المرض، ورفض توفير العلاج اللازم.‏

وأشارت إلى أن المؤسسات الحقوقية وثقت أكثر من 810 حالات اعتقال لنساء ‏فلسطينيات منذ السابع من تشرين الأول 2023، في الضفة الغربية، بما فيها القدس، ‏والأراضي المحتلة عام 1948، بينما لا تتوافر إحصاءات دقيقة بشأن عدد النساء ‏المعتقلات من قطاع غزة.‏

حوامل ومصابات بالسرطان بين الأسيرات

وحسب البيان، يبلغ عدد الأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال أكثر من 90 أسيرة، ‏بينهن طفلتان و22 معتقلة إدارياً، فيما تعد الأسيرة شاتيلا أبو عيادة، من الأراضي ‏المحتلة عام 1948، أقدم الأسيرات، كما تضم قائمة الأسيرات نساء يعانين أمراضاً بينها ‏السرطان، وأسيرتين حاملين تواجهان ظروف اعتقال صعبة.‏

ولفتت المؤسسات إلى تصاعد سياسة اعتقال النساء كرهائن خلال حرب الإبادة، بهدف ‏الضغط على أفراد من عائلاتهن لتسليم أنفسهم، مشيرة إلى أن الاعتقالات طالت زوجات ‏أسرى وقتلى وأمهات مسنات تجاوزت أعمار بعضهن السبعين عاماً، وترافقت مع ‏تخريب المنازل ومصادرة الممتلكات وترويع الأطفال، فضلاً عن تهديد أسيرات بقتل ‏أزواجهن أو أبنائهن المحتجزين.‏

وفيما يتعلق بظروف الاحتجاز، أوضحت المؤسسات أن شهادات الأسيرات كشفت عن ‏أوضاع قاسية في سجني “هشارون” و”الدامون”، تشمل الزنازين غير الصحية، والتفتيش ‏العاري، والاعتداء بالضرب، وتقديم طعام فاسد، واستخدام الاحتياجات الأساسية وسيلة ‏للحرمان والعقاب، إلى جانب منع الزيارات العائلية والعزل الجماعي والفردي، والحرمان ‏من التهوية صيفاً والتدفئة شتاء.‏

جنود الاحتلال يوثقون عمليات الإذلال

وأكدت المؤسسات في بيانها أن عمليات القمع والاقتحام بحق الأسيرات تصاعدت خلال ‏العام الجاري، وشملت استخدام القنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع والكلاب البوليسية، ‏وتقييد الأسيرات وإجبارهن على الاستلقاء أرضاً وإخراجهن إلى ساحات السجون بصورة ‏مهينة، حيث يتعرضن للضرب والتفتيش العاري، إلى جانب تصوير عمليات القمع.‏

وأضافت أن أغلبية الأسيرات معتقلات على خلفية ما يسميه الاحتلال “التحريض”، بما ‏يشمل التعبير عن الرأي والمواقف عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فيما تعتقل أخريات ‏إدارياً استناداً إلى ما يسمى “الملف السري”، دون تهمة واضحة أو محاكمة تتيح لهن ‏معرفة الأدلة ومواجهتها.‏

حق المرأة في الحرية والكرامة

وشددت مؤسسات الأسرى على أن استهداف النساء الفلسطينيات يشكل جزءاً من استهداف ‏المجتمع الفلسطيني، مؤكدةً أن قضية الأسيرات تتجاوز أعداد المعتقلات وتوثيق ‏الانتهاكات، لتتصل بحق المرأة في الحرية والأمان والكرامة، وضرورة محاسبة ‏المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحقها.‏

وجددت مطالبتها المنظومة الحقوقية الدولية باتخاذ إجراءات فعلية للمساءلة والمحاسبة، ‏وملاحقة المسؤولين عن جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة، وإنهاء حالة الإفلات من ‏العقاب، وتوفير الحماية للأسيرات وجميع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، والعمل على ‏إنهاء سياسات القمع والتعذيب والاعتقال التعسفي التي تمارسها سلطات الاحتلال.‏

وكان الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني كشف مؤخراً أنه منذ بدء العدوان ‏الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 تشرين الأول 2023، حتى اتفاق وقف إطلاق النار ‏في كانون الثاني 2025، بلغت نسبة النساء والأطفال بين ضحايا العدوان وحرب الإبادة ‏الجماعية 70% قتلى، و69% من إجمالي الجرحى، و70% من المفقودين، كما تشير التقارير ‏الواردة من القطاع إلى أن نحو مليونَيْ شخص اضطروا للنزوح من منازلهم خلال ‏الحرب على القطاع، نصفهم من النساء.‏