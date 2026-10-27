الثلاثاء 27 أكتوبر 2026 — دمشق
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“لن أحتاج إلى شيء بعد عودته”.. أمنية أبٍ لابنه المعتقل لدى الاحتلال الإسرائيلي

‏480 مستوطناً يقتحمون المسجد الأقصى وسط تشديد الاحتلال إجراءاته في القدس ‏المحتلة
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