البرازيل تمدد ساعات التصويت في الانتخابات الرئاسية

برازيليا-سانا
قرر القاضي في المحكمة الاتحادية العليا في البرازيل كريستيانو زانين، تمديد فترة التصويت في جميع أنحاء البلاد حتى الساعة السابعة من مساء اليوم الأحد بالتوقيت المحلي، على خلفية تقارير عن قيود على حركة وسائل النقل العام في عدد من المدن.
وذكرت وكالة الأنباء البرازيلية أن القرار جاء استجابة لدعوى تقدمت بها حملة المرشح لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، الساعي إلى إعادة انتخابه، مشيرة إلى أن زانين اعتبر التقارير المتعلقة بنقص وسائل النقل العام خطيرة، وقرر تمديد التصويت لمدة تصل إلى ساعتين إضافيتين.
وعقب القرار، أمرت المحكمة الانتخابية العليا بوقف عملية تجميع الأصوات التي جرى فرزها في مراكز الاقتراع المغلقة، فيما توقفت عملية الفرز عند الساعة 17:06، بعد احتساب الأصوات في 1225 مركزاً من أصل 499248 مركز اقتراع.
وبحسب النتائج الأولية حتى ذلك الوقت، حصل لولا دا سيلفا على 57.66 بالمئة من الأصوات، بواقع 193574 صوتاً، مقابل 42.34 بالمئة لمنافسه فلافيو بولسونارو، الذي نال 142169 صوتاً، من إجمالي 335743 صوتاً صحيحاً جرى احتسابها.
وأسفرت الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية البرازيلية، التي جرت في 4 تشرين الأول 2026، عن تقدم المرشح اليميني فلافيو بولسونارو على الرئيس الحالي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، لكن أياً منهما لم يحصل على الأغلبية المطلقة، ما استدعى إجراء جولة ثانية.