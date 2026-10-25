البرازيل تمدد ساعات التصويت في الانتخابات الرئاسية

برازيليا-سانا‏

قرر القاضي في المحكمة الاتحادية العليا في البرازيل كريستيانو زانين، ‏تمديد فترة التصويت في جميع أنحاء البلاد حتى الساعة السابعة من مساء ‏اليوم الأحد بالتوقيت المحلي، على خلفية تقارير عن قيود على حركة وسائل ‏النقل العام في عدد من المدن.‏

وذكرت وكالة الأنباء البرازيلية أن القرار جاء استجابة لدعوى تقدمت بها ‏حملة المرشح لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، الساعي إلى إعادة انتخابه، مشيرة ‏إلى أن زانين اعتبر التقارير المتعلقة بنقص وسائل النقل العام خطيرة، وقرر ‏تمديد التصويت لمدة تصل إلى ساعتين إضافيتين.‏

وعقب القرار، أمرت المحكمة الانتخابية العليا بوقف عملية تجميع الأصوات ‏التي جرى فرزها في مراكز الاقتراع المغلقة، فيما توقفت عملية الفرز عند ‏الساعة 17:06، بعد احتساب الأصوات في 1225 مركزاً من أصل ‌‏499248 مركز اقتراع.‏

وبحسب النتائج الأولية حتى ذلك الوقت، حصل لولا دا سيلفا على 57.66 ‏بالمئة من الأصوات، بواقع 193574 صوتاً، مقابل 42.34 بالمئة لمنافسه ‏فلافيو بولسونارو، الذي نال 142169 صوتاً، من إجمالي 335743 صوتاً ‏صحيحاً جرى احتسابها.‏

وأسفرت الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية البرازيلية، التي جرت في 4 ‏تشرين الأول 2026، عن تقدم المرشح اليميني فلافيو بولسونارو على ‏الرئيس الحالي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، لكن أياً منهما لم يحصل على ‏الأغلبية المطلقة، ما استدعى إجراء جولة ثانية.‏