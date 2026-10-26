ما علاقة النشاط البدني بالسلوك الإيجابي لدى الطلاب؟

بكين-سانا

أظهرت دراسة علمية حديثة أجراها باحثون من جامعة شنغهاي للرياضة وكلية فوجيان للتعليم والتدريب المهني الرياضي في الصين، أن العلاقة بين النشاط البدني والسلوك الإيجابي لدى طلاب الجامعات ترتبط بموارد نفسية واجتماعية، أبرزها الأمل والتفاؤل والمرونة النفسية والشعور بالانتماء والتواصل مع الآخرين.

وذكرت مجلة «ساينتيفيك ريبورتس» العلمية أمس الأحد، أن الباحثين حللوا بيانات استبيانات شملت 1244 طالباً جامعياً، بهدف دراسة العلاقة بين ممارسة النشاط البدني والموارد النفسية والترابط الاجتماعي والسلوك الإيجابي تجاه الآخرين، مثل المساعدة والتعاون.

وأظهرت النتائج عدم وجود علاقة مباشرة ذات دلالة إحصائية بين النشاط البدني والسلوك الإيجابي، إلا أن العلاقة ظهرت بصورة غير مباشرة من خلال الموارد النفسية والترابط الاجتماعي، سواء عبر كل منهما على حدة أو من خلال مسار متتابع يبدأ بالموارد النفسية وينتهي بتعزيز الترابط الاجتماعي.

ويقصد بالموارد النفسية الإيجابية مجموعة من السمات والقدرات، مثل الأمل والتفاؤل والمرونة النفسية والثقة بالقدرة على تحقيق الأهداف، في حين يشير الترابط الاجتماعي إلى شعور الفرد بالانتماء والتواصل مع الآخرين.

وبيّنت الدراسة أن هذه العوامل توفر إطاراً لفهم كيفية ارتباط النشاط البدني بالسلوك الإيجابي لدى الطلاب، كما أشارت نتائج التحليل إلى أهمية الموارد النفسية والترابط الاجتماعي في تفسير مستويات أعلى من السلوك الإيجابي، بما يشمل مساعدة الآخرين والتعاون معهم.

ولفت الباحثون إلى أن النتائج تستند إلى بيانات استبيانية وتحليلات إحصائية، ولا تثبت أن النشاط البدني يؤدي مباشرة إلى زيادة السلوك الإيجابي، ما يستدعي إجراء دراسات إضافية للتحقق من طبيعة هذه العلاقات.

وتبرز هذه النتائج أهمية النظر إلى النشاط البدني بوصفه جزءاً من منظومة أوسع تشمل الصحة النفسية والعلاقات الاجتماعية، بما يساعد المؤسسات الجامعية على توفير بيئة تشجع الطلاب على التعاون ومساعدة الآخرين وتعزيز شعورهم بالانتماء.