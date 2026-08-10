التعاون الخليجي يجدد إدانة هجمات ميليشيا الحوثي على السعودية ويدعو للمحاسبة

الرياض-سانا

جدّد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي محمد جاسم البديوي، اليوم الإثنين، إدانته هجمات ميليشيا الحوثي المتكررة ضد السعودية، والتي تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادتها وتهديداً مباشراً لأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها.

وأعرب البديوي بحسب ما أورده موقع مجلس التعاون الرسمي، عن ترحيبه بالبيان الصادر عن أعضاء مجلس الأمن، الجمعة الماضي، وما تضمنه من إدانة للهجمات الصاروخية التي شنتها ميليشيا الحوثي ضد السعودية منذ 13 تموز الماضي، وكذلك الهجمات التي استهدفت السفن التجارية منذ 22 تموز.

وقال البديوي: إن دول مجلس التعاون تدين بأشد العبارات هذه الهجمات ضد السعودية، كما تؤكد أنّ استهداف السفن التجارية وتهديد خطوط الملاحة البحرية الدولية، يشكل تصعيداً خطيراً يهدد الأمن والاستقرار الإقليميين.

ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه هذه الاعتداءات الخطيرة، واتخاذ موقف دولي حازم لمحاسبة ميليشيا الحوثي عن هجماتها وانتهاكاتها المتكررة، والعمل على وقف هذه الاعتداءات بشكل فوري وعاجل، مجدداً التأكيد على وقوف دول مجلس التعاون وتضامنها الكامل مع السعودية في مواجهة ما يهدد أمنها وسيادتها واستقرارها، وتأييدها لكل الإجراءات التي تتخذها لحماية سيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها.

وكان أعضاء مجلس الأمن الدولي أدانوا الجمعة الفائت الاعتداءات الصاروخية التي شنتها ميليشيا الحوثي على السعودية وعلى السفن التجارية خلال الشهر الماضي، وشددوا على أهمية تجنب الأعمال التي من شأنها تقويض جهود تحقيق السلام في البلاد، وتهديد السلم والأمن الدوليين.