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سوريا تشارك في دورة الألعاب الأولمبية للشباب «داكار 2026» 

photo 1 2026 10 26 14 54 44 سوريا تشارك في دورة الألعاب الأولمبية للشباب «داكار 2026» 
سوريا تشارك في منافسات دورة الألعاب الأولمبية للشباب داكار 2026

داكار-سانا

تشارك سوريا في منافسات دورة الألعاب الأولمبية للشباب «داكار 2026»، التي تستضيفها السنغال خلال الفترة الممتدة من 31 تشرين الأول الجاري، حتى 13 تشرين الثاني المقبل.

وذكرت وزارة الرياضة والشباب عبر صفحتها على فيسبوك، أن المشاركة السورية تتمثل في ألعاب القوى، من خلال العداء هادي عباس في سباق 400 متر، والعداءة جنى محلا في سباق 200 متر، إلى جانب مشاركة فريق اللاجئين في منافسات البيسبول 5، الذي يحتل المركز الـ46 عالمياً في تصنيف الاتحاد الدولي للبيسبول والسوفتبول.

وتُقام منافسات الدورة في مدن داكار وديامنياديو وسالي، بمشاركة نحو 2700 لاعب ولاعبة يتنافسون في 25 لعبة رياضية.

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