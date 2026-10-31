أردوغان: تركيا مستعدة لتمهيد طريق السلام بين روسيا وأوكرانيا

أنقرة-سانا
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، استعداد بلاده لبذل كل جهد ممكن لتمهيد الطريق نحو السلام بين روسيا وأوكرانيا.
ونقلت وكالة الأناضول عن أردوغان قوله خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عقب مباحثاتهما في إسطنبول: “أود التأكيد أننا مستعدون لبذل كل جهد ممكن لتمهيد الطريق نحو السلام”، مشيراً إلى أن المفاوضات بين أوكرانيا وروسيا، التي استضافتها تركيا، أثبتت أنه يمكن تحقيق نتائج ملموسة من خلال الدبلوماسية.
أردوغان: لا يوجد خاسرون في سلام عادل
أضاف أردوغان: “لا يوجد خاسرون في سلام عادل”، مبيناً أنه ناقش مع زيلينسكي بشكل مستفيض الجهود المكثفة الأخيرة لإرساء السلام في أوكرانيا والوضع الأمني في البحر الأسود.
وشدد الرئيس التركي على أن الهجمات على السفن المدنية وخطوات تصعيد التوتر في البحر الأسود “لن تعود بالنفع على أي طرف”.
المحادثات الثلاثية
من جهته، قال الرئيس الأوكراني: إنه بحث مع نظيره التركي المحادثات الثلاثية المرتقبة بين مفاوضي السلام الأمريكيين والأوكرانيين والروس، التي من المتوقع عقدها أوائل شهر تشرين الثاني المقبل، موضحاً أن كييف ترغب في إشراك أوروبا وربما تركيا في المناقشات حول كيفية إنهاء الحرب التي دخلت الآن عامها الخامس.
وكان أردوغان أكد خلال لقاء جمعه بزيلينسكي في أيلول الماضي على هامش أعمال الدورة الـ 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك “أن تركيا مستعدة لبذل كل ما في وسعها لإرساء السلام في الحرب الروسية الأوكرانية، ومواصلتها العمل على إعادة إحياء المفاوضات المباشرة بين الجانبين”.