أردوغان: تركيا مستعدة لتمهيد طريق السلام بين روسيا وأوكرانيا

أنقرة-سانا‏

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، استعداد بلاده لبذل كل جهد ممكن لتمهيد ‏الطريق نحو السلام بين روسيا وأوكرانيا.‏

ونقلت وكالة الأناضول عن أردوغان قوله خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأوكراني ‏فولوديمير زيلينسكي عقب مباحثاتهما في إسطنبول: “أود التأكيد أننا مستعدون لبذل كل جهد ‏ممكن لتمهيد الطريق نحو السلام”، مشيراً إلى أن المفاوضات بين أوكرانيا وروسيا، التي ‏استضافتها تركيا، أثبتت أنه يمكن تحقيق نتائج ملموسة من خلال الدبلوماسية.‏

أردوغان: لا يوجد خاسرون في سلام عادل

أضاف أردوغان: “لا يوجد خاسرون في سلام عادل”، مبيناً أنه ناقش مع زيلينسكي بشكل ‏مستفيض الجهود المكثفة الأخيرة لإرساء السلام في أوكرانيا والوضع الأمني في البحر الأسود.‏

وشدد الرئيس التركي على أن الهجمات على السفن المدنية وخطوات تصعيد التوتر في البحر ‏الأسود “لن تعود بالنفع على أي طرف”.‏

المحادثات الثلاثية

من جهته، قال الرئيس الأوكراني: إنه بحث ‌مع نظيره التركي المحادثات الثلاثية المرتقبة بين ‏مفاوضي السلام الأمريكيين والأوكرانيين والروس، التي من ‌المتوقع عقدها أوائل شهر تشرين ‏الثاني المقبل، موضحاً أن كييف ترغب في إشراك أوروبا وربما تركيا في المناقشات حول كيفية ‏إنهاء الحرب التي ‌دخلت ‌الآن ‌عامها الخامس.‏

وكان أردوغان أكد خلال لقاء جمعه بزيلينسكي في أيلول الماضي على هامش أعمال الدورة الـ ‌‏81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك “أن تركيا مستعدة لبذل كل ما في وسعها لإرساء ‏السلام في الحرب الروسية الأوكرانية، ومواصلتها العمل على إعادة إحياء المفاوضات المباشرة ‏بين الجانبين”.‏