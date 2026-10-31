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Reading: صور جوية من حفل افتتاح التكية السليمانية في العاصمة دمشق.
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صور جوية من حفل افتتاح التكية السليمانية في العاصمة دمشق.

قائمة الصور 1/4
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