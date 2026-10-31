صور جوية من حفل افتتاح التكية السليمانية في العاصمة دمشق. تاريخ النشر: 2026/10/31 9:44 مساءً اخر تحديث: 2026/10/31 9:44 مساءً قائمة الصور 1/4 غروب الشمس في محافظة القنيطرة زقاق البرغل بدمشق.. من مطحنة القمح إلى التجارة الشعبية فعالية ثقافية في دمشق تسلط الضوء على فن الموشحات المفكرة الثقافية في سوريا ليوم الجمعة الـ 22 من أيار 2026 بدء فعالية حملة “أبشري حوران” على مدرج بصرى الأثري صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:التكية السليمانيةدمشق مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك غوتيريش يدين تصاعد الهجمات بالطائرات المسيرة في السودان أكتوبر 31, 2026 أكتوبر 31, 2026 دورتموند يفرض التعادل على بايرن ميونيخ في قمة الدوري الألماني أكتوبر 31, 2026 أكتوبر 31, 2026 الطوارئ تجدد التحذير من اضطراب جوي يبدأ عصر غد الأحد أكتوبر 31, 2026 أكتوبر 31, 2026 مباحثات بحرينية مصرية حول التطورات في المنطقة أكتوبر 31, 2026 أكتوبر 31, 2026