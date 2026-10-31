برايتون يلحق الهزيمة بمانشستر سيتي في الدوري الإنكليزي الممتاز

مانشستر-سانا

حقق برايتون فوزاً على مانشستر سيتي بهدف دون رد، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل ياسين عياري هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 11، ليمنح فريقه ثلاث نقاط ثمينة.

وبهذا الفوز، رفع برايتون رصيده إلى 19 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد مانشستر سيتي عند 21 نقطة.

وشهدت بقية مباريات التوقيت ذاته فوز بورنموث على ليدز يونايتد بهدفين دون رد، وبرينتفورد على نوتنغهام فورست بالنتيجة ذاتها، وكوفنتري سيتي على سندرلاند بثلاثة أهداف مقابل هدف، بينما انتهت مواجهة هال سيتي وإيبسويتش تاون بالتعادل بهدفين لكل منهما.

وبهذه النتائج، بقي مانشستر سيتي في صدارة الترتيب برصيد 21 نقطة، متساوياً مع أرسنال صاحب المركز الثاني، الذي يملك مباراة أقل، فيما رفع برايتون رصيده إلى 19 نقطة في المركز الثالث، يليه تشيلسي في المركز الرابع برصيد 16 نقطة.