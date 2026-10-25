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سنتكوم: أكثر من 3000 سفينة عبرت مضيق هرمز بدعم أمريكي خلال ستة ‏أشهر

a74673c6d545c8d48336654a5188523c4ed5568f 1200x800 1 1 سنتكوم: أكثر من 3000 سفينة عبرت مضيق هرمز بدعم أمريكي خلال ستة ‏أشهر
قائد “سنتكوم” الأدميرال براد كوبر-وكالة AP

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واشنطن -سانا

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم” اليوم الأحد، أن أكثر من 3000 ‏سفينة تجارية عبرت مضيق هرمز بنجاح، بدعم من القوات الأمريكية خلال ‏الأشهر الستة الماضية.‏
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وقال الأدميرال براد كوبر في بيان نشرته “سنتكوم” عبر منصة “إكس” عقب ‏زيارة قام بها لمضيق هرمز واطلع فيها على الوضع العملياتي هناك: “‏نواصل الوقوف جنباً إلى جنب مع شركائنا الخليجيين وقطاع الشحن”، مؤكداً ‏أن “الولايات المتحدة ساعدت شركاءها في منطقة الخليج على تصدير أكثر ‏من 1.5 مليار برميل من النفط الخام منذ فصل الصيف”.‏
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ويمثل مضيق هرمز أحد أبرز محاور الخلاف بين واشنطن وطهران، في ‏ظل ارتباط ‏أمن الملاحة بشروط استئناف المفاوضات، والضغوط الأمريكية ‏على إيران، ومخاوف الأسواق من اتساع الاضطرابات.‏

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