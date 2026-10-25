سنتكوم: أكثر من 3000 سفينة عبرت مضيق هرمز بدعم أمريكي خلال ستة ‏أشهر

واشنطن -سانا
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم” اليوم الأحد، أن أكثر من 3000 سفينة تجارية عبرت مضيق هرمز بنجاح، بدعم من القوات الأمريكية خلال الأشهر الستة الماضية.
وقال الأدميرال براد كوبر في بيان نشرته “سنتكوم” عبر منصة “إكس” عقب زيارة قام بها لمضيق هرمز واطلع فيها على الوضع العملياتي هناك: “نواصل الوقوف جنباً إلى جنب مع شركائنا الخليجيين وقطاع الشحن”، مؤكداً أن “الولايات المتحدة ساعدت شركاءها في منطقة الخليج على تصدير أكثر من 1.5 مليار برميل من النفط الخام منذ فصل الصيف”.
ويمثل مضيق هرمز أحد أبرز محاور الخلاف بين واشنطن وطهران، في ظل ارتباط أمن الملاحة بشروط استئناف المفاوضات، والضغوط الأمريكية على إيران، ومخاوف الأسواق من اتساع الاضطرابات.