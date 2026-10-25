سنتكوم: أكثر من 3000 سفينة عبرت مضيق هرمز بدعم أمريكي خلال ستة ‏أشهر

‏ ‏

واشنطن -سانا

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم” اليوم الأحد، أن أكثر من 3000 ‏سفينة تجارية عبرت مضيق هرمز بنجاح، بدعم من القوات الأمريكية خلال ‏الأشهر الستة الماضية.‏

‏ ‏

وقال الأدميرال براد كوبر في بيان نشرته “سنتكوم” عبر منصة “إكس” عقب ‏زيارة قام بها لمضيق هرمز واطلع فيها على الوضع العملياتي هناك: “‏نواصل الوقوف جنباً إلى جنب مع شركائنا الخليجيين وقطاع الشحن”، مؤكداً ‏أن “الولايات المتحدة ساعدت شركاءها في منطقة الخليج على تصدير أكثر ‏من 1.5 مليار برميل من النفط الخام منذ فصل الصيف”.‏

‏ ‏

ويمثل مضيق هرمز أحد أبرز محاور الخلاف بين واشنطن وطهران، في ‏ظل ارتباط ‏أمن الملاحة بشروط استئناف المفاوضات، والضغوط الأمريكية ‏على إيران، ومخاوف الأسواق من اتساع الاضطرابات.‏