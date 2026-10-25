إصابة 12 شخصاً في إطلاق نار قرب جامعة في ولاية فلوريدا الأمريكية

واشنطن-سانا

أُصيب 12 شخصاً، في حادث إطلاق نار وقع بالقرب من حرم جامعة فلوريدا الزراعية والميكانيكية في مدينة تالاهاسي بولاية فلوريدا الأمريكية.

ونقلت وكالة “رويترز” اليوم الأحد عن الجامعة: إن إطلاق النار وقع بالقرب من حرمها الجامعي في شارع بيري، فيما أوضحت الشرطة أن المصابين هم ستة بالغين وستة قاصرين.

وذكرت إدارة شرطة تالاهاسي أن ثلاثة على الأقل من المصابين بطلقات نارية يعانون جروحاً خطيرة، بينما استقرت حالة تسعة آخرين، بحسب التقارير الأولية.

ولم يتضمن البيان المتاح تفاصيل إضافية بشأن ملابسات الحادث أو هوية المشتبه به، كما لم تتضح بعد دوافع إطلاق النار.

وقُتل تسعة أشخاص في حادث إطلاق نار وقع داخل منزل بمدينة إيري في ولاية بنسلفانيا الأمريكية الشهر الماضي.