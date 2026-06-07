مقتل صياد فلسطيني برصاص الاحتلال في بحر دير ‏البلح في غزة

777777777777777777777.jpg fb4ff6ba ffb1 4174 82ba 3f22fe9c0857 مقتل صياد فلسطيني برصاص الاحتلال في بحر دير ‏البلح في غزة
وفا

القدس المحتلة-سانا‏

‎ ‎قتل صياد فلسطيني، اليوم الأحد، برصاص قوات ‏الاحتلال الإسرائيلي في بحر دير البلح، وسط قطاع غزة‎.‎
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ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عن مصادر ‏فلسطينية قولها: إن زوارق تابعة للاحتلال أطلقت نيران ‏أسلحتها الرشاشة ‏على قارب صيد في بحر دير البلح، ما ‏أدى إلى مقتل صياد‎.‎
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وتتكرر اعتداءات قوات الاحتلال البحرية على الصيادين ‏الفلسطينيين في بحر القطاع بشكل متعمد، من خلال ‏إطلاق النار ‏والقذائف والغاز عليهم، ما يسفر عن وقوع ‏أضرار بشرية، إضافة إلى تدمير مراكب الصيد ‏والاستيلاء عليها‎.‎

ومنذ السابع من تشرين الأول 2023، باتت عمليات ‏الصيد في معظم مناطق بحر قطاع غزة شبه مستحيلة ‏بفعل القيود ‏العسكرية والاستهداف الإسرائيلي المتواصل، ‏ما حرم آلاف الصيادين الفلسطينيين وعائلاتهم من مصدر ‏رزقهم‎.‎

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