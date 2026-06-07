مقتل صياد فلسطيني برصاص الاحتلال في بحر دير ‏البلح في غزة

القدس المحتلة-سانا
قتل صياد فلسطيني، اليوم الأحد، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بحر دير البلح، وسط قطاع غزة.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عن مصادر فلسطينية قولها: إن زوارق تابعة للاحتلال أطلقت نيران أسلحتها الرشاشة على قارب صيد في بحر دير البلح، ما أدى إلى مقتل صياد.
وتتكرر اعتداءات قوات الاحتلال البحرية على الصيادين الفلسطينيين في بحر القطاع بشكل متعمد، من خلال إطلاق النار والقذائف والغاز عليهم، ما يسفر عن وقوع أضرار بشرية، إضافة إلى تدمير مراكب الصيد والاستيلاء عليها.
ومنذ السابع من تشرين الأول 2023، باتت عمليات الصيد في معظم مناطق بحر قطاع غزة شبه مستحيلة بفعل القيود العسكرية والاستهداف الإسرائيلي المتواصل، ما حرم آلاف الصيادين الفلسطينيين وعائلاتهم من مصدر رزقهم.