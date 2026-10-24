“التعاون الإسلامي” تدين العدوان الإسرائيلي على الخليل وتدعو لوقف تهجير ‏الفلسطيني

جدة-سانا‏

أدانت منظمة التعاون الإسلامي مساء اليوم السبت العدوان الإسرائيلي الواسع على مدينة ‏الخليل في الضفة الغربية، والذي أسفر عن هدم عشرات المنازل وتهجير نحو 1500 فلسطيني ‏قسراً من منازلهم، محذرة من تداعيات المخططات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير الطابع ‏الديمغرافي والجغرافي للمدينة ومحيطها.‏

ونقلت المنظمة في بيان نشرته على موقعها الرسمي عن أمينها العام إسماعيل ولد الشيخ أحمد ‏تأكيده، أن عمليات هدم المنازل والتهجير القسري تشكل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني ‏واتفاقيات جنيف، وتندرج في إطار سياسات التطهير العرقي والتهجير القسري التي تنفذها ‏قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون.‏

واستنكر ولد الشيخ أحمد استمرار الانتهاكات الإسرائيلية بحق المقدسات في الخليل، بما في ‏ذلك إغلاق الحرم الإبراهيمي الشريف ومنع المصلين من الوصول إليه، معتبراً ذلك انتهاكاً ‏لحرية العبادة وحرمة الأماكن المقدسة.‏

وحمّل الأمين العام سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن تداعيات هذه الانتهاكات، داعياً ‏المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى التحرك العاجل لوقف العدوان على الخليل، ومنع تهجير ‏سكانها، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.‏

وكانت قوات الاحتلال صعّدت، في وقت سابق اليوم، اقتحاماتها وإجراءاتها العسكرية في ‏مناطق متفرقة من الضفة الغربية، وشددت إغلاق مداخل مدينة الخليل، وأجبرت عشرات ‏الفلسطينيين على إخلاء منازلهم، فيما اعتقلت 15 فلسطينياً في محافظة نابلس، وواصلت ‏مداهمة المنازل والاعتداء على السكان، بالتزامن مع هجمات نفذها مستوطنون استهدفت ‏مزارعين وعاملين في الأراضي الزراعية.‏