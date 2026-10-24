وزيرة الخارجية اليمنية تبحث مع نظيرها التركي تطورات الأوضاع في المنطقة

إسطنبول-سانا‏

بحثت وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين اليمنية الدكتورة أفراح الزوبة، اليوم السبت، مع ‏نظيرها التركي هاكان فيدان، مستجدات الأوضاع في اليمن والمنطقة، إضافة إلى تعزيز ‏العلاقات الثنائية بين البلدين.‏

وذكرت وزارة الخارجية اليمنية في بيان نشرته على موقعها الرسمي أن الجانبين بحثا خلال ‏لقائهما في مدينة إسطنبول التركية تصعيد ميليشيا الحوثي واعتداءاتها على المدنيين ‏ومؤسسات الدولة والمنشآت المدنية والحيوية في اليمن والمملكة العربية السعودية، بما فيها ‏المطارات والمنشآت النفطية، وتهديداتها للملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب، ‏وتداعيات ذلك على أمن المنطقة واستقرارها.‏

وبحث الجانبان تفعيل الاتفاقيات واللجان المشتركة، وتوسيع التعاون في مجالات التعليم ‏والصحة والطاقة والاستثمار، إلى جانب تعزيز رعاية مصالح الجالية اليمنية في تركيا وتسهيل ‏شؤونها.‏

وأكدت الوزيرة الزوبة أن استعادة مؤسسات الدولة وبسط سلطتها على كامل التراب الوطني ‏ركيزة لأمن اليمن والمنطقة وحماية الملاحة الدولية، مشدّدةً على أهمية مساندة جهود الحكومة ‏وتمكينها من تأمين السواحل والموانئ ومعالجة مصادر التهديد ومنع تدفق السلاح إلى ميليشيا ‏الحوثي، وفقاً للمرجعيات المتفق عليها وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وبما يصون وحدة ‏اليمن وسيادته وسلامة أراضيه.‏

ونوهت الوزيرة الزوبة بمواقف تركيا الداعمة للحكومة اليمنية، وما تضمّنه البيان المشترك ‏الصادر عن اجتماع وزراء خارجية السعودية وتركيا ومصر وباكستان في إسطنبول من إدانة ‏للتصعيد الحوثي والاعتداءات على المدنيين والملاحة الدولية، وتضامن مع اليمن والمملكة ‏العربية السعودية.‏

من جانبه، أكد وزير الخارجية التركي، دعم بلاده الثابت لليمن ووحدته وسيادته وسلامة ‏أراضيه، وحرصها على تعزيز علاقاتها مع الجمهورية اليمنية وتطوير التعاون الثنائي وتكثيف ‏التشاور بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، مشدداً على أهمية ضمان أمن الملاحة وحريتها ‏في البحر الأحمر وباب المندب.‏

ويأتي هذا اللقاء في إطار الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تعزيز الدعم الإقليمي والدولي ‏للحكومة اليمنية، وتكثيف التنسيق والتشاور مع الدول المعنية بتطورات الأوضاع في اليمن، ‏بما يسهم في دعم أمنه واستقراره، وحماية الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب، ‏وتعزيز العلاقات الثنائية بين اليمن وتركيا.‏