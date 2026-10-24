وزيرة الخارجية اليمنية تبحث مع نظيرها التركي تطورات الأوضاع في المنطقة

إسطنبول-سانا
بحثت وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين اليمنية الدكتورة أفراح الزوبة، اليوم السبت، مع نظيرها التركي هاكان فيدان، مستجدات الأوضاع في اليمن والمنطقة، إضافة إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
وذكرت وزارة الخارجية اليمنية في بيان نشرته على موقعها الرسمي أن الجانبين بحثا خلال لقائهما في مدينة إسطنبول التركية تصعيد ميليشيا الحوثي واعتداءاتها على المدنيين ومؤسسات الدولة والمنشآت المدنية والحيوية في اليمن والمملكة العربية السعودية، بما فيها المطارات والمنشآت النفطية، وتهديداتها للملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب، وتداعيات ذلك على أمن المنطقة واستقرارها.
وبحث الجانبان تفعيل الاتفاقيات واللجان المشتركة، وتوسيع التعاون في مجالات التعليم والصحة والطاقة والاستثمار، إلى جانب تعزيز رعاية مصالح الجالية اليمنية في تركيا وتسهيل شؤونها.
وأكدت الوزيرة الزوبة أن استعادة مؤسسات الدولة وبسط سلطتها على كامل التراب الوطني ركيزة لأمن اليمن والمنطقة وحماية الملاحة الدولية، مشدّدةً على أهمية مساندة جهود الحكومة وتمكينها من تأمين السواحل والموانئ ومعالجة مصادر التهديد ومنع تدفق السلاح إلى ميليشيا الحوثي، وفقاً للمرجعيات المتفق عليها وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وبما يصون وحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه.
ونوهت الوزيرة الزوبة بمواقف تركيا الداعمة للحكومة اليمنية، وما تضمّنه البيان المشترك الصادر عن اجتماع وزراء خارجية السعودية وتركيا ومصر وباكستان في إسطنبول من إدانة للتصعيد الحوثي والاعتداءات على المدنيين والملاحة الدولية، وتضامن مع اليمن والمملكة العربية السعودية.
من جانبه، أكد وزير الخارجية التركي، دعم بلاده الثابت لليمن ووحدته وسيادته وسلامة أراضيه، وحرصها على تعزيز علاقاتها مع الجمهورية اليمنية وتطوير التعاون الثنائي وتكثيف التشاور بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، مشدداً على أهمية ضمان أمن الملاحة وحريتها في البحر الأحمر وباب المندب.
ويأتي هذا اللقاء في إطار الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تعزيز الدعم الإقليمي والدولي للحكومة اليمنية، وتكثيف التنسيق والتشاور مع الدول المعنية بتطورات الأوضاع في اليمن، بما يسهم في دعم أمنه واستقراره، وحماية الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب، وتعزيز العلاقات الثنائية بين اليمن وتركيا.