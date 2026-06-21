مصرع امرأة خلال محاولة عبور غير شرعية لقناة المانش إلى بريطانيا

لندن-سانا



لقيت امرأة مصرعها اليوم الأحد عقب محاولتها عبور قناة المانش الإنكليزية بصورة غير شرعية من فرنسا إلى بريطانيا.



ونقلت وكالة فرانس برس عن متحدث باسم الحكومة البريطانية قوله: “إن الدوريات البريطانية اعترضت قارباً للمهاجرين كانت تستقله المرأة ولم يطلب المساعدة أثناء العبور”، مشيراً إلى أن السلطات المحلية عثرت بداخله على امرأة في حالة فقدان للوعي، حيث جرى تقديم الإسعافات الطبية اللازمة لها إلا أنها فارقت الحياة لاحقاً، دون الكشف عن هويتها أو جنسيتها حتى الآن.



من جهتها، رصدت السلطات الفرنسية محاولات عدة لتهريب المهاجرين مستغلين الأحوال الجوية الهادئة لعبور المانش نهاية الأسبوع، مؤكدة استمرار التنسيق المشترك مع الجانب البريطاني للحد من هذه الرحلات الخطرة.



وتأتي هذه الحادثة في وقت تكثف فيه فرنسا وبريطانيا جهودهما المشتركة للحد من الهجرة غير النظامية عبر القناة، بموجب اتفاق ثنائي جديد تم توقيعه في نيسان الماضي ويمتد لثلاث سنوات، وذلك بعد تسجيل وفاة تسعة أشخاص على الأقل خلال العام الحالي، فضلاً عن مصرع 29 مهاجراً خلال العام الماضي جراء حوادث الغرق.