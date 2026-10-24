إسلام أباد-سانا
أعربت باكستان اليوم السبت عن قلقها من الانتهاكات المستمرة لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشددة على حق الشعوب في تقرير مصيرها وتسوية النزاعات بالطرق السلمية.
ونقلت وكالة الأنباء الباكستانية عن رئيس الوزراء محمد شهباز شريف قوله في رسالة بمناسبة الذكرى الحادية والثمانين لاعتماد ميثاق الأمم المتحدة: “إننا قلقون إزاء الانتهاكات المستمرة للمبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة في أنحاء العالم، ولاسيما ما يحدث في فلسطين المحتلة”، مؤكداً أن باكستان تظل ملتزمة تماماً بالعمل متعدد الأطراف، وتؤمن بأن الأمم المتحدة يجب أن تظل في صميم الجهود الدولية الرامية إلى معالجة التحديات العديدة التي يواجهها العالم.
وأضاف رئيس الوزراء الباكستاني، أن بلاده تنضم إلى المجتمع الدولي في تجديد التزامها بالمبادئ التي تقوم عليها هذه المنظمة الدولية، مشدداً على أهمية المساواة في السيادة بين الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحق الشعوب في تقرير مصيرها، وتسوية النزاعات بالطرق السلمية.
وتتزايد الدعوات الدولية لإصلاح منظمة الأمم المتحدة في ظل استمرار النزاعات والأزمات الإنسانية، ولا سيما ما يشهده قطاع غزة جراء انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه واعتداءاته، إلى جانب تحديات تغير المناخ والفقر وانعدام الأمن الغذائي، وفي هذا السياق، أطلق الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مبادرة “الأمم المتحدة 80” عام 2025 بهدف تعزيز كفاءة المنظمة وتطوير أدائها وترشيد مواردها، بالتزامن مع الذكرى الثمانين لتأسيسها.
باكستان تشدد على حق الشعوب في تقرير مصيرها وتسوية النزاعات بالطرق السلمية
إسلام أباد-سانا