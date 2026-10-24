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باكستان تشدد على حق الشعوب في تقرير مصيرها وتسوية النزاعات بالطرق السلمية

ON4SZPRJPZLTDFE3OTDBKSZBGQ باكستان تشدد على حق الشعوب في تقرير مصيرها وتسوية النزاعات بالطرق السلمية
رئيس الوزراء الباكستاني-محمد شهباز شريف-وكالة الأنباء الباكستانية

‏ ‏إسلام أباد-سانا‏
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أعربت باكستان اليوم السبت عن قلقها من الانتهاكات المستمرة لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة ‏في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشددة على حق الشعوب في تقرير مصيرها وتسوية النزاعات ‏بالطرق السلمية.‏
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ونقلت وكالة الأنباء الباكستانية عن رئيس الوزراء محمد شهباز شريف قوله في رسالة ‏بمناسبة الذكرى الحادية والثمانين لاعتماد ميثاق الأمم المتحدة: “إننا قلقون إزاء الانتهاكات ‏المستمرة للمبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة في أنحاء العالم، ولاسيما ما يحدث في ‏فلسطين المحتلة”، مؤكداً أن باكستان تظل ملتزمة تماماً بالعمل متعدد الأطراف، وتؤمن بأن ‏الأمم المتحدة يجب أن تظل في صميم الجهود الدولية الرامية إلى معالجة التحديات العديدة ‏التي يواجهها العالم.‏
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وأضاف رئيس الوزراء الباكستاني، أن بلاده تنضم إلى المجتمع الدولي في تجديد التزامها ‏بالمبادئ التي تقوم عليها هذه المنظمة الدولية، مشدداً على أهمية المساواة في السيادة بين ‏الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحق الشعوب في تقرير مصيرها، وتسوية ‏النزاعات بالطرق السلمية.‏
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وتتزايد الدعوات الدولية لإصلاح منظمة الأمم المتحدة في ظل استمرار النزاعات والأزمات ‏الإنسانية، ولا سيما ما يشهده قطاع غزة جراء انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه ‏واعتداءاته، إلى جانب تحديات تغير المناخ والفقر وانعدام الأمن الغذائي، وفي هذا السياق، ‏أطلق الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مبادرة “الأمم المتحدة 80” عام 2025 ‏بهدف تعزيز كفاءة المنظمة وتطوير أدائها وترشيد مواردها، بالتزامن مع الذكرى الثمانين ‏لتأسيسها.‏

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