باكستان تشدد على حق الشعوب في تقرير مصيرها وتسوية النزاعات بالطرق السلمية

‏ ‏إسلام أباد-سانا‏

‏ ‏

أعربت باكستان اليوم السبت عن قلقها من الانتهاكات المستمرة لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة ‏في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشددة على حق الشعوب في تقرير مصيرها وتسوية النزاعات ‏بالطرق السلمية.‏

‏ ‏

ونقلت وكالة الأنباء الباكستانية عن رئيس الوزراء محمد شهباز شريف قوله في رسالة ‏بمناسبة الذكرى الحادية والثمانين لاعتماد ميثاق الأمم المتحدة: “إننا قلقون إزاء الانتهاكات ‏المستمرة للمبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة في أنحاء العالم، ولاسيما ما يحدث في ‏فلسطين المحتلة”، مؤكداً أن باكستان تظل ملتزمة تماماً بالعمل متعدد الأطراف، وتؤمن بأن ‏الأمم المتحدة يجب أن تظل في صميم الجهود الدولية الرامية إلى معالجة التحديات العديدة ‏التي يواجهها العالم.‏

‏ ‏

وأضاف رئيس الوزراء الباكستاني، أن بلاده تنضم إلى المجتمع الدولي في تجديد التزامها ‏بالمبادئ التي تقوم عليها هذه المنظمة الدولية، مشدداً على أهمية المساواة في السيادة بين ‏الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحق الشعوب في تقرير مصيرها، وتسوية ‏النزاعات بالطرق السلمية.‏

‏ ‏

وتتزايد الدعوات الدولية لإصلاح منظمة الأمم المتحدة في ظل استمرار النزاعات والأزمات ‏الإنسانية، ولا سيما ما يشهده قطاع غزة جراء انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه ‏واعتداءاته، إلى جانب تحديات تغير المناخ والفقر وانعدام الأمن الغذائي، وفي هذا السياق، ‏أطلق الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مبادرة “الأمم المتحدة 80” عام 2025 ‏بهدف تعزيز كفاءة المنظمة وتطوير أدائها وترشيد مواردها، بالتزامن مع الذكرى الثمانين ‏لتأسيسها.‏