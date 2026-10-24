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العفو الدولية تطالب بمحاسبة إسرائيل لتنفيذها اعتداءات على سوريا

العفو الدولية تطالب بمحاسبة إسرائيل لتنفيذها اعتداءات على سوريا
إريكا جيفارا روساس، المديرة العليا للأبحاث والسياسات والدعوة والحملات في المنظمة-منصة x

لندن-سانا

أكدت منظمة العفو الدولية أن إسرائيل تواصل تنفيذ اعتداءاتها العسكرية على سوريا، مشددة على ‏ضرورة محاسبتها على انتهاكات القانون الدولي.‏

وقالت إريكا جيفارا روساس، المديرة العليا للأبحاث والسياسات والدعوة والحملات في المنظمة، ‏في بيان على موقع المنظمة اليوم الجمعة: إن إسرائيل نفذت تدميرات غير قانونية للممتلكات ‏المدنية، ولا تزال تنفذ هجمات عسكرية في سوريا.‏

وأضافت أن إسرائيل نفذت أيضاً “هجمات دموية في لبنان قتلت آلاف الأشخاص، ودمرت عمداً ‏منازل وبنية تحتية مدنية، ودمرت سبل العيش من خلال القيود أو حرمان المزارعين من الوصول ‏إلى محاصيلهم وأراضيهم الزراعية، واستمرت في تهجير عشرات الآلاف من المدنيين قسراً من ‏جنوب لبنان”.‏

وأشارت روساس إلى أن ملايين الناس، بمن فيهم الفلسطينيون في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ‏والمدنيون في لبنان وسوريا، يواجهون عواقب السياسات والإجراءات الإسرائيلية.‏
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ولفتت إلى أن استمرار الإفلات من العقاب على الانتهاكات الإسرائيلية يشجع على ارتكاب مزيد ‏من الجرائم، داعية الدول إلى اتخاذ إجراءات دبلوماسية واقتصادية للضغط على إسرائيل ووقف ‏انتهاكاتها في المنطقة.‏

ودعت إلى اتخاذ تدابير للمساءلة، تشمل فرض حظر على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل وإنهاء ‏أشكال التعاون التي تسهم في استمرار الحفاظ على الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأراضي ‏الفلسطينية.‏

وأدان مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي في وقت سابق اليوم الاعتداءات ‏الإسرائيلية على سوريا، مشيراً إلى أن إسرائيل لم تكتفِ بانتهاكاتها وتوغلاتها في الجنوب ‏السوري، بل قصفت مواقع داخل البلاد في اليوم نفسه الذي كان فيه المدير العام للوكالة الدولية ‏للطاقة الذرية رافائيل غروسي، يزور سوريا لمتابعة الجهود الرامية إلى إنهاء الملف النووي.‏

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