أردوغان وروته يبحثان أجندة قمة الناتو والتطورات الإقليمية والدولية

ادوغان أردوغان وروته يبحثان أجندة قمة الناتو والتطورات الإقليمية والدولية

أنقرة-سانا

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “ناتو”، مارك روته، اليوم الإثنين في العاصمة التركية أنقرة، أجندة قمة الناتو وآخر التطورات الإقليمية والدولية.

ونقلت وكالة الأناضول عن دائرة الاتصال بالرئاسة التركية قولها في بيان: “إن أردوغان أعرب خلال اللقاء عن رغبته بأن تعود قمة قادة الحلف التي ستعقد في تركيا بالفائدة، وأكد أن تركيا استكملت تحضيراتها للقمة”.

وشدد أردوغان على أهمية بحث مسائل عديدة خلال القمة من الدفاع الجماعي إلى تعزيز التعاون بين الحلفاء في مجال الصناعات الدفاعية، معرباً عن ثقته بأن منتدى الصناعات الدفاعية الذي سيقام على هامش القمة سيحظى بمتابعة كبيرة.

ويواصل أردوغان لقاءاته الثنائية على هامش أعمال القمة الـ36 لرؤساء دول وحكومات حلف الناتو، التي تستضيفها تركيا في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة يومي 7 و8 تموز الجاري.

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