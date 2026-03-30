ترامب يعتبر أنه حقق تغييراً في النظام الإيراني

واشنطن-سانا

اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران حققت تغييراً في النظام الإيراني، مؤكداً في الوقت نفسه أنه سيُبرم “اتفاقا” مع الإيرانيين.

ونقلت وكالة فرانس برس عن ترامب قوله أمس الأحد للصحفيين على متن طائرة الرئاسة: “أعتقد أننا سنُبرم اتفاقاً معهم، أنا متأكد من ذلك، لكننا شهدنا تغييراً في النظام”، مشيراً في هذا السّياق إلى عدد القادة الإيرانيين الذين قُتلوا في الحرب المستمرة منذ أكثر من شهر.

وأضاف: “نتعامل الآن مع أشخاص مختلفين لم يسبق لأي أحد التعامل معهم من قبل، إنها مجموعة أشخاص مختلفة تماماً، لذا أعتبر ذلك تغييراً في النظام”.

وأشار ترامب إلى أن الولايات المتحدة تفاوضت مع إيران بشأن مرور 20 ناقلة نفط عبر مضيق هرمز الذي أغلقته طهران عملياً منذ بداية الحرب ما أدى لارتفاع حاد في أسعار المحروقات، وقال: “منحونا، بدافع الاحترام على ما أعتقد، 20 ناقلة نفط”، مؤكداً أنها “ناقلات نفط ضخمة، ستعبر مضيق هرمز، وسيبدأ ذلك من صباح الإثنين ويستمر لبضعة أيام”.

وفي السياق نفسه، قال ترامب: إن الجيش الأميركي قادر على الاستيلاء “بسهولة كبيرة” على جزيرة خرج وهي موقع نفطي حيوي لإيران، وقال رداً على سؤال حول وضع الدفاعات الإيرانية في الجزيرة: “ربما نستولي على جزيرة خرج، وربما لا، لدينا خيارات عديدة، لا أعتقد أن لديهم أي دفاعات، يمكننا الاستيلاء عليها بسهولة كبيرة”.

وكان الجيش الأميركي قصف في الـ 14 من الشهر الجاري، بشكل كثيف أهدافاً عسكرية في جزيرة خرج الإيرانية، التي تتعامل مع كل صادرات النفط الخام الإيرانية بشكل شبه كامل، وهدد بضرب البنية التحتية النفطية للجزيرة.

وتضم الجزيرة أكبر موانئ إيران النفطية وتوفر حوالي 90 في المئة من صادرات البلاد من الخام، وفق مصرف “جاي بي مورغان” الأميركي.

وبدأت منذ الـ28 من شباط الماضي حرب أميركية إسرائيلية – إيرانية وتوسعت لتشمل اعتداءات إيرانية على عدد من دول المنطقة وعلى منشآت النفط والغاز فيها كما قامت طهران بإغلاق مضيق هرمز الحيوي، واستهداف السفن التي تحاول المرور فيه، وتسببت الحرب بارتفاع كبير في أسعار الطاقة، واهتزاز سوقها العالمي.