برلمانية إيطالية: الضفة الغربية تُخنق والوضع يتدهور بشكل خطير

روما-سانا

حذرت البرلمانية الإيطالية لاورا بولدريني، عن الحزب الديمقراطي الإيطالي، من خطورة الأوضاع في الضفة الغربية، مؤكدة أن المنطقة “تُخنق”وأن الوضع هناك يشهد تدهوراً متسارعاً يهدد حياة الفلسطينيين.

ونقلت وكالة آكي الإيطالية عن بولدريني قولها، عقب زيارة وفد من نواب الحزب إلى الضفة الغربية مؤخراً: إن الفلسطينيين يعيشون تحت وطأة “إرهاب حكومة بنيامين نتنياهو”، معتبرة أن ما يجري هو “تطهير عرقي ممنهج” يهدف إلى إجبار السكان على الرحيل وجعل حياتهم مستحيلة.

وأوضحت بولدريني التي شغلت سابقاً منصب المتحدثة باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أن الصمت تجاه ما يحدث ليس خياراً، داعية إلى توجيه أقصى درجات الاهتمام الدولي للأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

كما أشارت إلى أن “رغم خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لا يزال في غزة أشخاص يُقتلون يومياً رغم وقف إطلاق النار”.

وتأتي تصريحات بولدريني في وقت تواصل فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي تصعيد اعتداءاتها في الضفة الغربية، عبر حملات اعتقال واقتحام وتخريب للممتلكات، إضافة إلى عمليات هدم واسعة للمنازل بقصد تهجير سكانها والاستيلاء عليها، في إطار سياسة ممنهجة تستهدف الشعب الفلسطيني.