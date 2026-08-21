قاتل في صفوف الجيش الأوكراني.. أستراليا تتهم مواطناً بالتجسس لروسيا

سيدني-سانا‏

أعلنت الشرطة الأسترالية اليوم الجمعة توجيه تهمة الضلوع في تدخل أجنبي إلى رجل ‏يحمل الجنسيتين الأسترالية والروسية، للاشتباه بمحاولته تزويد موسكو بمعلومات ‏تتعلق بالأنشطة العسكرية الأوكرانية.‏

وقالت مفوضة الشرطة الفدرالية الأسترالية كريسي باريت في تصريحات نقلها موقع ‏الشرطة الأسترالية: إن الرجل “27 عاماً” تلقى تدريباً ذا طابع عسكري في روسيا عام ‌‏2024، قبل أن يعود إلى أستراليا ويبقى على اتصال بأشخاص يُعتقد بارتباطهم ‏بأجهزة الاستخبارات الروسية.‏

وأكدت باريت أن أستراليا لا تريد أن تصبح ملاذاً لأشخاص يمارسون أنشطة تدخل ‏أجنبي لمصلحة دول أخرى.‏

كما أوضحت الشرطة أن المتهم سافر إلى أوكرانيا عام 2025 وانضم إلى قواتها ‏المسلحة، وتمكن من الوصول إلى معلومات تتعلق بعسكريين ووحدات ومواقع ‏أوكرانية، قبل أن يقدمها أو يحاول تقديمها إلى أشخاص يُعتقد أنهم يعملون لحساب ‏أجهزة الاستخبارات الروسية.‏

وأشارت إلى أن هذا السلوك شكّل خطراً على أمن أفراد القوات المسلحة الأوكرانية، ‏لافتة إلى توقيف الرجل أمس الخميس عقب تحقيق أجرته قوة المهام المعنية بمكافحة ‏التدخل الأجنبي.‏

وبموجب القانون الأسترالي، يواجه المدانون بالتدخل الأجنبي المتعمد عقوبة تصل ‏إلى السجن 20 عاماً.‏

ومنذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في 2022 أعلنت أستراليا تأييدها لأوكرانيا، ‏وأرسلت جنوداً إلى بريطانيا للمساعدة في تدريب القوات الأوكرانية هناك، كما قدمت ‏عشرات من العربات المدرعة لدعم كييف في الحرب.‏