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الصين وأستراليا تحبطان عملية كبيرة لتهريب التبغ ‏

photo 2026 08 20 09 59 35 الصين وأستراليا تحبطان عملية كبيرة لتهريب التبغ ‏

بكين وكانبرا-سانا‏

صادرت الصين وأستراليا أكثر من 90 مليون سيجارة مهربة، خلال عملية مشتركة ‏لمكافحة تهريب التبغ عبر الحدود.‏

وذكرت وكالة الأنباء الصينية “شينخوا” اليوم الخميس، أن سلطات مكافحة التهريب ‏الجمركي الصينية ووكالات إنفاذ القانون الحدودية الأسترالية أحبطت عملية تهريب ‏تبغ عابرة للحدود، في إطار عملية مشتركة لتعزيز التعاون في مجال مكافحة الجرائم ‏الجمركية.‏

وأطلقت جمارك مدينة تشانجيانغ في مقاطعة قوانغدونغ جنوب الصين، منذ بداية ‏العام الجاري، حملة خاصة تستهدف تهريب منتجات التبغ وإنتاج وبيع المنتجات ‏المقلدة، تحت إشراف هيئة مكافحة التهريب التابعة للإدارة العامة للجمارك الصينية.‏

وأسفرت الحملة عن تفكيك تسع مجموعات لتهريب السجائر غير القانونية، وإغلاق ‏تسعة مواقع تخزين، ومصادرة أكثر من 32 مليون سيجارة مهربة، إضافة إلى أكثر ‏من 1100 علبة من السجائر الإلكترونية.‏

وتأتي العملية في إطار تعاون استخباراتي وتنسيق مستمر بين إدارة مكافحة التهريب ‏في الجمارك الصينية وقوات الحدود الأسترالية.‏

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