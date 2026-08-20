الصين وأستراليا تحبطان عملية كبيرة لتهريب التبغ ‏

بكين وكانبرا-سانا
صادرت الصين وأستراليا أكثر من 90 مليون سيجارة مهربة، خلال عملية مشتركة لمكافحة تهريب التبغ عبر الحدود.
وذكرت وكالة الأنباء الصينية “شينخوا” اليوم الخميس، أن سلطات مكافحة التهريب الجمركي الصينية ووكالات إنفاذ القانون الحدودية الأسترالية أحبطت عملية تهريب تبغ عابرة للحدود، في إطار عملية مشتركة لتعزيز التعاون في مجال مكافحة الجرائم الجمركية.
وأطلقت جمارك مدينة تشانجيانغ في مقاطعة قوانغدونغ جنوب الصين، منذ بداية العام الجاري، حملة خاصة تستهدف تهريب منتجات التبغ وإنتاج وبيع المنتجات المقلدة، تحت إشراف هيئة مكافحة التهريب التابعة للإدارة العامة للجمارك الصينية.
وأسفرت الحملة عن تفكيك تسع مجموعات لتهريب السجائر غير القانونية، وإغلاق تسعة مواقع تخزين، ومصادرة أكثر من 32 مليون سيجارة مهربة، إضافة إلى أكثر من 1100 علبة من السجائر الإلكترونية.
وتأتي العملية في إطار تعاون استخباراتي وتنسيق مستمر بين إدارة مكافحة التهريب في الجمارك الصينية وقوات الحدود الأسترالية.