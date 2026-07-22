ناقلات تغيّر مسارها في البحر الأحمر بعد تهديدات ميليشيا الحوثي

لندن-سانا

أظهرت بيانات تتبّع السفن اليوم الأربعاء، أن 4 ناقلات غيّرت مسارها في البحر الأحمر عقب تحذيرات أطلقتها ميليشيا الحوثي للسفن المتجهة إلى الموانئ السعودية.

وذكرت رويترز، أن بيانات “مجموعة بورصات لندن” و”مارين ترافيك” لتتبع حركة السفن، إضافة إلى تحليلات مجموعة “فانغارد” البريطانية لإدارة المخاطر البحرية، أوضحت أن “ناقلتين حولتا وجهتهما نحو قناة السويس، بينما اتجهت الناقلتان الأخريان إلى الإبحار في المياه المفتوحة داخل البحر الأحمر”.

وكانت ميليشيا الحوثي في اليمن المدعومة من إيران صعّدت أول أمس الإثنين، تهديداتها للملاحة البحرية في المنطقة، معلنة ما سمته “حظر الملاحة البحرية على السعودية”، وسط تحذيرات دولية من توسع نطاق الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية وتداعياتها على حركة الملاحة في البحر الأحمر.ِ