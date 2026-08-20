ترامب يعلن إجراءات اقتصادية مشددة ضد إيران ويحذر الدول من مساعدتها

واشنطن/-سانا



أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس عن إجراءات اقتصادية وصفها بأنها “الأكثر سحقاً” ضد إيران، مهدداً بفرض عواقب اقتصادية كبيرة على الدول التي تقدم أي نوع من الدعم لطهران.

وقال ترامب في منشور على موقع “تروث سوشيال”: إن الولايات المتحدة ستفرض “حرباً وعزلة اقتصادية على نطاق غير مسبوق”ضد إيران، متهماً إياها برفض اغتنام فرصة لإبرام صفقة مع واشنطن.

وهدد ترامب الدول التي تسمح لمؤسساتها المالية أو شركاتها أو مطاراتها أو جهاتها الحكومية بتقديم الدعم لإيران بعواقب اقتصادية، داعياً إلى وقف ما وصفه بتهريب النفط والتحويلات المالية وخطوط تبادل العملات وشركات الصرافة واستخدام الشركات الوهمية.

وأشار ترامب إلى أن الإجراءات الجديدة تهدف إلى عزل إيران وشل قدرتها على مواصلة أنشطتها، مؤكداً أن إيران “لن تمتلك سلاحاً نووياً أبداً”.

وانتهت في 17 آب الجاري مهلة الستين يوماً التي حددتها مذكرة تفاهم أمريكية إيرانية وُقعت في 17 حزيران الماضي، بهدف التوصل إلى اتفاق أوسع ينهي الحرب بين البلدين ويعالج الملف النووي الإيراني، إلى جانب إعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة.