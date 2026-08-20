رومانيا تعلن تحطم مسيرة روسية فوق أراضيها

‏بوخارست-سانا‏

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أعلنت وزارة الدفاع الرومانية اليوم الخميس، تحطم طائرة مسيرة روسية داخل أراضيها ‏خلال هجوم لموسكو على كييف.‏

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وذكرت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني أن طائرة مسيرة دخلت المجال الجوي الوطني ‏لرومانيا، على بعد حوالي 13 كيلومتراً شرق مدينة غالاتي، ما أدى لإصدار رسالة ‏تنبيه، وبعدها أفاد طاقم المروحية الرومانية ‏IAR-330 SOCAT‌‏ أن المسيرة قد ‏تحطمت على بعد حوالي 4 كيلومترات شمال شرق غريندو بمقاطعة تولتشيا، في ‏منطقة غير مأهولة بالسكان.‏

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ونوهت الوزارة إلى أن ارتطام المسيرة بالأرض أدى لاندلاع حريق تم إخماده فوراً، ‏ولم يتم الإبلاغ عن وقوع ضحايا أو أضرار مادية.‏

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وفي الـ 26 من شهر تموز الماضي، اتهم الرئيس الروماني نيكوسور دان روسيا ‏بانتهاك المجال الجوي لبلاده، وذلك بعدما أسقط جيش بلاده ثلاث طائرات مسيّرة.‏

وسجّلت رومانيا عشرات حوادث اختراق مجالها الجوي بطائرات مسيّرة منذ اندلاع ‏الحرب الروسية الأوكرانية، ففي أيار الماضي، اصطدمت إحدى المسيّرات بمبنى ‏سكني في مدينة غالاتس الحدودية مع أوكرانيا، ما أدى إلى إصابة شخصين.‏