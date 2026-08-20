رومانيا تعلن تحطم مسيرة روسية فوق أراضيها

بوخارست-سانا
أعلنت وزارة الدفاع الرومانية اليوم الخميس، تحطم طائرة مسيرة روسية داخل أراضيها خلال هجوم لموسكو على كييف.
وذكرت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني أن طائرة مسيرة دخلت المجال الجوي الوطني لرومانيا، على بعد حوالي 13 كيلومتراً شرق مدينة غالاتي، ما أدى لإصدار رسالة تنبيه، وبعدها أفاد طاقم المروحية الرومانية IAR-330 SOCAT أن المسيرة قد تحطمت على بعد حوالي 4 كيلومترات شمال شرق غريندو بمقاطعة تولتشيا، في منطقة غير مأهولة بالسكان.
ونوهت الوزارة إلى أن ارتطام المسيرة بالأرض أدى لاندلاع حريق تم إخماده فوراً، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع ضحايا أو أضرار مادية.
وفي الـ 26 من شهر تموز الماضي، اتهم الرئيس الروماني نيكوسور دان روسيا بانتهاك المجال الجوي لبلاده، وذلك بعدما أسقط جيش بلاده ثلاث طائرات مسيّرة.
وسجّلت رومانيا عشرات حوادث اختراق مجالها الجوي بطائرات مسيّرة منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، ففي أيار الماضي، اصطدمت إحدى المسيّرات بمبنى سكني في مدينة غالاتس الحدودية مع أوكرانيا، ما أدى إلى إصابة شخصين.