الهند تطلق أول صاروخ مداري مصنع محلياً‎ ‎

نيودلهي-سانا
أطلقت الهند اليوم السبت بنجاح أول صاروخ مداري مصنع محلياً، من مركز سريهاريكوتا الفضائي في جنوب البلاد.
ونقل قناة “إن دي تي في” التلفزيونية الهندية عن شركة “سكاي روت” المصنّعة للصاروخ “فيكرام 1” قولها: إن الصاروخ البالغ ارتفاعه 23 متراً، تمكن بعد أكثر من 15 دقيقة من الوصول بنجاح إلى مداره التشغيلي على ارتفاع 450 كيلومتراً فوق سطح الأرض.
وصُمّم الصاروخ الجديد لنقل أقمار اصطناعية يصل وزنها إلى 350 كيلوغراماً إلى مدار أرضي منخفض وكان خلال رحلته التجريبية الأولى، مزوّداً بمعدات استعراضية صممتها شركات هندية ناشئة صغيرة.
وكانت الهند أطلقت في كانون الأول الماضي، بنجاح قمراً صناعياً أمريكياً للاتصالات على متن الصاروخ المحلي LVM3 لتعد أثقل حمولة يحملها الصاروخ الهندي، في حين تسعى منظمة الفضاء الهندية، بعد إرسال مسبار إلى مدار حول المريخ عام 2014 وهبوط مركبة جوالة على سطح القمر عام 2023، إلى إرسال رائد فضاء للمدار بشكل مستقل بحلول عام 2027.