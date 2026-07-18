الهند تطلق أول صاروخ مداري مصنع محلياً‎ ‎

نيودلهي-سانا‏

أطلقت الهند اليوم السبت بنجاح أول صاروخ مداري مصنع ‏محلياً، من مركز سريهاريكوتا الفضائي في جنوب البلاد‎.‎

ونقل قناة “إن دي تي في” التلفزيونية الهندية عن شركة “سكاي ‏روت” المصنّعة للصاروخ “فيكرام 1” قولها: إن الصاروخ ‏البالغ ارتفاعه 23 متراً، تمكن بعد أكثر من 15 دقيقة من ‏الوصول بنجاح إلى مداره التشغيلي على ارتفاع 450 كيلومتراً ‏فوق سطح الأرض‎.‎

وصُمّم الصاروخ الجديد لنقل أقمار اصطناعية يصل وزنها إلى ‌‏350 كيلوغراماً إلى مدار أرضي منخفض وكان خلال رحلته ‏التجريبية الأولى، مزوّداً بمعدات استعراضية صممتها شركات ‏هندية ناشئة صغيرة‎.‎

وكانت الهند أطلقت في كانون الأول الماضي، بنجاح قمراً ‏صناعياً أمريكياً للاتصالات على متن الصاروخ المحلي‎ LVM3 ‎لتعد أثقل حمولة يحملها الصاروخ الهندي، في حين تسعى منظمة ‏الفضاء الهندية، بعد إرسال مسبار إلى مدار حول المريخ عام ‌‏2014 وهبوط مركبة جوالة على سطح القمر عام 2023، إلى ‏إرسال رائد فضاء للمدار بشكل مستقل بحلول عام 2027‌‎.